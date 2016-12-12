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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۶

نامه آیت الله جنتی به وزیرکشور درباره انتخابات۹۶

نامه آیت الله جنتی به وزیرکشور درباره انتخابات۹۶

دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به وزیر کشور، اسامی اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میاندوره‌ای مجلس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به وزیر کشور، اسامی اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میاندوره‌ای مجلس را اعلام کرد.

متن نامه آیت‌الله جنتی به رحمانی فضلی به این شرح است:

جناب آقای رحمانی فضلی 

وزیر محترم کشور 

سلام علیکم 

در اجرای ماده ۲ قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ، اسامی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و اولین میاندوره ای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- حضرت آیت الله احمد جنتی 
۲- حضرت آیت الله محمد یزدی
۳- حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی 
۴- جناب آقای محمدرضا علیزاده 
۵- جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی
۶- جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی 
۷- جناب آقای دکتر سیامک ره پیک

کد مطلب 3848256

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