مانع استعفای آخوندی شدم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی در مراسم تودیع خود گفت: پس از حادثه برخورد دو قطار در نزدیکی ایستگاه هفت خوان سمنان، برخی تلاش کردند که عملکرد سیستم ATC را زیر سؤال ببرند در حالی که پیادهسازی این سیستم حدود سه سال زمان برد و تلاش بسیاری برای راهاندازی آن انجام شد.
وی ادامه داد: پس از این فاجعه، برخی برخورد دو قطار را دستاویز فعالیتهای سیاسی خود قرار دادند در حالی که در کشورهای توسعهیافته هم چنین حادثههایی رخ داده است، اما استعفایی هم از سوی مدیر مربوطه انجام نشده است.
به گفته پورسیدآقایی، استعفا از مدیرعاملی شرکت راهآهن، به نفع این شرکت بود و من برای اقدامات انجام شده برای مدرنسازی مسیرهای ریلی و افزایش سرعت سیر قطارها طی سه سال گذشته پشیمان نیستم و ریسک این اقدامات را هم در جهت پیشرفت راهآهن میپذیرم.
وی افزود: راهآهن باید پس از این به مسیر توسعه خود ادامه دهد و حضور من در این مجموعه، شرکت راهآهن را آماج حملات قرار میداد و از مسیر رشد و توسعه دور میکرد.
مدیرعامل سابق شرکت راهآهن تصریح کرد: طی سه سال گذشته سرعت قطارها در مسیر ریلی تهران-مشهد افزایش یافت و فاصله حرکت قطارها هم به هشت دقیقه رسید، ضمن اینکه زمان سیر قطار در این مسیر از ۱۲.۵ ساعت به کمتر از ۱۰ ساعت کاهش یافت که این موضوع، نقش عوامل اجرایی در پیشرفت راهآهن را نشان میدهد.
پورسیدآقایی اظهار کرد: با توجه به راهاندازی سیستم ATC در مسیر تهران ـ مشهد و افزایش سرعت سیر قطارها و کاهش فاصله حرکت بین آنها، هر خطایی در این سیستم عواقب جبرانناپذیری به همراه دارد؛ بنابراین اهمیت ایمنی و دقت در این سیستم بیش از گذشته مهم تلقی میشود.
وی ادامه داد: حادثه برخورد دو قطار، ناشی از خطای انسانی بود که این موضوع در هر سیستمی احتمال وقوع دارد و مدیران باید مسئولیت اشتباهات نیروی انسانی سازمان خود را بر عهده بگیرند.
مدیرعامل سابق شرکت راهآهن به اقدامات صورت نگرفته در راهآهن طی سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این شرکت مسائلی همچون عدم تعادل در پرداختها، تعویق در پرداخت حقوقها و طرح تجمیع نیروهای انسانی به خوبی انجام نشد.
پورسیدآقایی خاطرنشان کرد: راهآهن باید ساختاری یکپارچه داشته باشد و انواع مختلف استخدام و سطوح مختلف حقوقی برای نیروی کار در نظر گرفته نشود و سیستم حقوقی یکسانی برای نیروی انسانی تعریف شود.
به گفته وی، در طی سه سال گذشته برقیسازی مسیر تهران ـ مشهد اجرایی نشد، اگرچه گامهای آخر قرارداد در حال انجام بود.
مدیرعامل سابق شرکت راهآهن ادامه داد: در بخش لیزینگ ریلی طی سه سال گذشته اقداماتی در بخش بار انجام شد و ۴۰۰ تا ۵۰۰ واگن وارد ناوگان ریلی شد و قرار است بر اساس برنامه این تعداد به ۱۰۰۰ واگن برسد.
پورسیدآقایی تصریح کرد: شرکت راهآهن در این مدت در بخش لیزینگ ناوگان مسافری موفق عمل نکرد، ضمن اینکه پیشنهاد میشود سیستم ATC راهآهن هم تکمیل شده و سیگنالینگ در تمامی مسیرها مدرنسازی شود.
از حادثه برخورد دو قطار درس میگیریم
در ادامه سعید محمدزاده مدیرعامل جدید راهآهن گفت: شرکت راهآهن برای اقتصاد ملی کشور نقشی بیبدیل ایفا میکند و تلاش میشود پس از این برای اعتلا و پیشرفت حوزه حمل و نقل ریلی، اقدامات شایان توجهی انجام شود.
وی ادامه داد: با توجه به حادثه رخ داده و برخورد دو قطار در سمنان، مدیریت جدید راهآهن تلاش میکند از این حادثه درس گرفته و برای مدرنسازی و افزایش ایمنی حمل و نقل ریلی، گامهای بلندی بردارد.
محمدزاده افزود: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه، شرکت راهآهن طی سالهای آینده میتواند روزهای خوبی را تجربه کند.
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