۲۰۰۰کیلومتر مرز آبی در کشور وجود دارد/ افتتاح دفتر نداجا در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریا دار دوم مهرداد آل احمد ظهر دوشنبه در آئین افتتاح دفتر استخدامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سمنان با اشاره به اهمیت دریا و مرزهای آبی در کشور، ابراز داشت: دوهزار کیلومتر مرز دریایی در کنار دستیابی به دو خلیج و یک اقیانوس ماحصل نگاه ویژه به دریاهای کشور است که می تواند ظرفیتهای فراوان نظامی، دفاعی، تجاری، اقتصادی و مراوداتی را در اختیار ایران اسلامی قرار دهد.

وی افزود: لازمه توسعه یک کشور آشنایی با دریا است تا بتواند به راحتی با استفاده از ظرفیت های دریا و منابع آن به توسعه ناوگان نظامی، تجاری و زیرساخت ها بپردازد حال آنکه متاسفانه این فرهنگ در کنار فرهنگ شناخت دریا در کشورمان هنوز نهادینه نشده و خانواده ها این اهمیت را درک نمی کنند.

رئیس دفتر مطالعات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه علوم دریایی در بین خانواده های ایرانی، گفت: متاسفانه این جایگاه هنوز به عرصه واقعیت ورود پیدا نکرده و این امر باعث می شود تا رشته های دریایی بین خانواده ها و طبیعتا بین فرزندانشان هنوز نهادینه نشوند در صورتی که این رشته های درسی نیاز امروز کشور هستند.

آل احمد با اشاره به اهمیت علوم دریایی در ایران اسلامی، ابراز داشت: موقعیت دریایی ایران منحصر به فرد است و هیچ کشور آسیای جنوب غربی دارای موقعیت ایران نیست و استفاده درست از این ظرفیت امری ضروری است و بسیاری خانواده ها از این ظرفیت ها آگاه نیستند لذا همیشه شاهد کاهش استقبال از این ظرفیت ها بوده ایم که امیدواریم افتتاح دفتر ثبت نام و استخدام نداجا در سمنان این امر را مورد چالش قرار دهد.

وی با بیان اینکه دو سوم جمعیت جهان در فاصله ۵۰ کیلومتری آب ها قرار دارند و دریا در زندگی همه آنها امری حیاتی است، گفت: نعمت دریا به صورت خدادادی در اختیار مردم ایران قرار گرفته و ما باید از استعداد موجود در بین جوانان برای بهره گیری از آن استفاده کنیم.

رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در ادامه از افتتاح دفتر استخدام نداجا در سمنان به مثابه امری در خور توجه و نقطه ای برای آغاز تحول در علوم دریایی در استان یاد کرد و گفت: دفتر نمایندگی فرآیند گزینش و استخدام را بر عهده دارد که به تربیت نیروی تکنسین و متخصص در مراکز آموزشی و یا استخدام در دانشگاه های افسری نیروی دریایی در اقصی نقاط کشور می پردازد لذا با گشایش دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی راهبردی آجا استان سمنان، نیروی دریایی می تواند برخی از پژوهش های خود را به این دفتر در استان واگذار کند.

آل احمد با بیان اینکه سمنان یک استان دریایی نیست، اما مردمی دریا دل دارد، گفت: نیروی دریایی ارتش مدیون رشادت و افتخارآفرینی های شهید دریادار محمدابراهیم همتی فرمانده ناوچه پیکان خواهد بود که با رشادت های خود برگ زرینی در تاریخ مقاومت ارتش و ایران و اسلامی رقم زد.

وی در پایان افزود: این دفتر، فصل مشترکی میان نیروی دریایی و استان سمنان است.