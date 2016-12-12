فریدون اصفهانیان رئیس هئیت فوتبال استان زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اصفهانیان رئیس هیئت فوتبال استان زنجان با کسب اکثریت آرا به مدت چهار سال دیگر سکان هدایت این هیئت ورزشی را بر عهده گرفت.

در مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان اصفهانیان با کسب ۲۱ رای از تعداد ۲۳ رای ماخوذه برای سومن بار متوالی به عنوان رئیس هئیت فوتبال استان زنجان انتخاب شد و غلامرضا داداشی به عنوان تنها رقیب وی تنها توانست یک رای کسب کند و یک رای هم باطل اعلام شد.

مجید بیگلی یکی از نامزدها تصدی پست ریاست هئیت فوتبال استان زنجان قبل از آغاز کار رای گیری انصراف خود را اعلام کرد.

همچنین در این مجمع ساسان نظری به عنوان نایب رئیس اول و خانم پیمان دادلویی به عنوان نایب رئیس هیئت فوتبال بانوان استان زنجان انتخاب شدند.

مجمع انتخاباتی هئیت فوتبال استان زنجان با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد.

