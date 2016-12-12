تعریف پروژه ای در فرهنگستان علوم برای حرکت دانشگاهها به نسل چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله مضطرزاده، امروز در مراسم هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی که در هتل المپیک برگزار شد، با بیان اینکه برای حرکت دانشگاهها از نسل دوم به چهارم الزاماتی وجود دارد، اظهار داشت: دانشگاه نسل چهارم از دبیرستان ها آغاز می شود از این رو باید به این امر توجه ویژه ای داشت.

رئیس سازمان پژوهش‌های عملی و صنعتی ایران با بیان اینکه به همین دلیل در فرهنگستان علوم پروژه تغییر دانشگاه‌ها از نسل دو به چهار در حال تدوین است، افزود: فرهنگستان علوم پروژه بزرگی به نام «دانشگاه آینده» را در دستور کار دارد؛ در این پروژه مراحل تغییر دانشگاه‌ها از نسل دوم به نسل چهارم تشریح شده، ضمن آنکه فرایندهای رسیدن به آن‌ را نیز محقق کرده است.

به گفته وی، تا ۶ ماه آینده این طرح نهایی شود و در اختیار مسئولان قرار می گیرد تا بر اساس آن‌ دانشگاه‌ وظایف خود را برای رسیدن به نسل چهارم تعیین کند.

مضطرزاده خاطر نشان کرد: تحقق این موضوع نیاز به مقدماتی دارد که باید برای آن‌ برنامه‌ریزی شود تا دانشگاه‌ها بتوانند به سطحی برسند که وظایف خود را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه همچنین برای حرکت از دانشگاههای نسل دوم به چهارم نیاز است که تحولاتی در نظام آموزش و پرورش ایجاد شود، عنوان کرد: در دنیا ترغیب نسل جوان برای حرکت به سمت فناوری از سن جوانی آغاز می‌شود، از این رو ایجاد نسل چهارم دانشگاه‌ها نیز باید با برنامه‌ریزی برای تحول در دوره دبستان تا دبیرستان آغاز شود.

رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بیان کرد: حرکت در این مسیر از دوره آموزش عمومی شروع می‌شود و جشنواره جوان خوارزمی نیز گام ناچیزی برای تحقق دانشگاه نسل چهارم است.

وی گفت: برای تحقق این امر نیز نیاز است که آزمایشگاه‌ها در مقاطع مدرسه تقویت و تجهیز شوند.