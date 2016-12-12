اجرای «آوازه خوان» به همایون شجریان تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جدیدی پس از پایان نمایش شب گذشته ۲۱ آذرماه روی صحنه آمد و گفت: گروه اجرایی، نمایش امشب را به همایون شجریان تقدیم می کند.
اجرای نمایش «آوازه خوان» به نویسندگی مهدی کوشکی و کارگردانی صحرا فتحی از اول آذر شروع شده است.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: آوازه خوان سنگ قبر را میشکافد و اشخاص خیالی و واقعی را یک بار دیگر در سالن نمایش برای لحظاتی حیات دوباره میبخشد. «آوازه خوان» گورکنی است که شخصیتهای خیالی را زنده میکند.
«آوازه خوان» را صحرا فتحی و محمد قدس تهیه کرده اند.
از دیگر عوامل این نمایش می توان به حضور گلناز گلشن طراح لباس، راضیه کوشکی و کسری شیخ طراح ویرایش تصاویر، میثم انتظاری مدیر صحنه، علی موسوی و سامان قهرمان زاده نور، محمدصادق زرجویان طراح لوگو، نیما سکوت منشی صحنه، نیلوفر جعفرزاده و مریم ضمیریان عوامل صحنه، راضیه کوشکی طراح پوستر و بروشور و ساخت تیزر، نوشین جعفری عکاس، آریان امیرخان (فیلم نیوز) حامی تبلیغات مجازی و ایلیا شمس (تئاتربازها) به عنوان روابط عمومی اشاره کرد.
نمایش «آوازه خوان» هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تئاتر مستقل تهران روی صحنه می رود.
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