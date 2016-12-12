افزایش ۸ برابری مصرف مواد مخدر صنعتی در ۱۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر از ستاد مبارزه با مواد مخدر، پرویز افشار به تجارت جهانی موادمخدر اشاره کرد و جمهوری اسلامی ایران را با توجه به موقعیت استراتژیک خود یکی از مسیرهای مهم تراتزیت موادمخدر دانست.

وی تصریح کرد: کشور ما در همسایگی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر سنتی در دنیا، یعنی افغانستان است و یکی از راه‌های ترانزیت مواد مخدر که قاچاقچیان انتخاب می کنند، به دلیل کوتاهی مسیر به سمت غرب و اروپا، کشور جمهوری اسلامی ایران است. معاون کاهش تقاضا با بیان اینکه کشور ایران در طول ۲ دهه گذشته با تقدیم چندین هزار شهید و جانباز همچنین کشفیات قابل توجه موادمخدر، مبارزه سنگینی با گسترش قاچاق مواد مخدر داشته است، اضافه کرد: هدف ما در این راستا، کاهش تقاضا، پیشگیری، درمان و حمایت اجتماعی است و سیاست محوری ستاد هم به سمت مبارزه همه جانبه، بدون غفلت از عرضه است.

افشار به آمار معتادان در جهان هم اشاره ای کرد و افزود: بر اساس گزارش سازمان ملل در سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون نفر حداقل یک مرتبه موادمخدر را مصرف کرده‌اند.

وی بیان داشت: مصرف مواد مخدر علاوه بر تاثرات منفی بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ یک جامعه، هدف اصلی شان تخریب نسل جوان است که بر جنبه های اجتماعی کشورها تاثیر می گذارند.

معاون کاهش تقاضا به ارزشها و تلاشهای جوانان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: جوانان درآن دوران با روحیه ایثار و شهادت در یادگیری و علم آموزی تلاش های زیادی انجام دادند.

افشار اظهار کرد: اکنون که آزادانه نفس می کشیم و به عنوان قدرت منطقه شناخته شده ایم تمامی اینها مرهون رشادت ها و مجاهدت های جوانان و نوجوانان در دفاع مقدس است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به همجواری جمهوری اسلامی با مرزهای برخی از کشورهای همسایه که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر دنیا هستند افزود: وضعیت اعتیاد در کشور متوسط رو به پایین است اما همین متوسط برای کشورما زیاد است.

افشار به اولویت مبارزه با مواد مخدر در کشور اشاره کرد و افزود:امام راحل در دوران جنگ تحمیلی نیز فرمودند مساله اول کشور جنگ و اولویت بعدی مواد مخدر و اعتیاد است زیرا اعتیاد نه تنها کشور بلکه جامعه بشریت را با مشکلی بزرگ مواجه خواهد کرد که باید برای آن برنامه ریزی دقیقی انجام شود.

وی اظهار داشت : رهبر معظم انقلاب نیز همه ابعاد اجتماعی را در ۱۱ بند در سیاست های کلان ابلاغ کرده اند .

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: دشمنان با اعمال تحریم های ظالمانه ، محاصره اقتصادی و نظامی تلاش کردند تا کشور را به سمت فروپاشی ببرند اما به جایی نرسیدند.

افشار تصریح کرد: دشمنان زمانی که در جنگ سخت به موفقیت نرسیدند رویکرد جدیدی علیه کشور را پیش گرفتند و جوانان این سرمایه های اصلی کشور را مورد هدف قرار دادند چرا که می دانند، تزلزل جوانان در یک کشور آن را به سر منزل تعالی و ترقی نمی رساند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر مقابله با این معضل را نیازمند مشارکت همگانی دانست و گفت :همه اقشار جامعه باید در این زمینه ورود کنند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری در ادامه به مباحث پیشگیرانه در محیط های آموزشی اشاره کرد و گفت: در محیط های آموزشی پس از آموزش و پرورش، دانشگاه های کشور مطرح است که این همایش نمادی از اقدامات پیشگیرانه در سطح دانشگاه هاست که جا دارد از مسئولان و روسای دانشگاه های این جزیره برای برپایی این همایش دانشجویی تقدیر گردد .

افشار با اشاره به اینکه دولت‎ ‎با ساز و کار و بودجه مشخص به تنهایی نمی تواند با اعتیاد مبارزه کند، بیان داشت: باید مقابله با اعتیاد را به درون جامعه برد و از یک مساله اجتماعی‎ به یک دغدغه و مساله جمعی تبدیل کرد.

وی، افزایش سطح آگاهی و استمرار آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد را مهم برشمرد و ‏گفت: یکی از راهبردهای مهم در مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، توسعه دانش پیشگیری از اعتیاد ‏بمنظور برنامه‌ریزی در کانون‌های هدف و همچنین ارتقای دانش تخصصی و سطح آموزشی نیروهای ‏انسانی در سطح جامعه است.

افشار همچنین به تغییر الگوی مصرف موادمخدر در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر با تغییرات شتابان مانند تغییر الگوی مصرف، تغییرات جنسیتی و سنی در زمینه مصرف موادمخدر مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه در ایران الگوی مصرف به سوی مواد صنعتی تغییر پیدا کرده است و زنان بیشتر گرایش به مصرف مواد مخدر دارند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: طی یک دهه گذشته میران مصرف مواد مخدر صنعتی از ۳ درصد به ۲۵ درصد رسیده که در این میان تمایل زنان به ۲ برابر رسیده است.

وی تاکید کرد: زنانه شدن اعتیاد یک فاجعه جدی است چرا که آنها ستون خانواده و از نظر فیزیولوژیک آسیب‌پذیرتر بوده و این خطر وجود دارد که به طور همزمان چند ماده مخدر مصرف کنند.

افشار با بیان اینکه هیچ یک از مواد محرک را پس از مصرف نمی توان به راحتی کنار گذاشت افزود : پس از کنارگذاشتن مواد در کوتاه مدت و میان مدت فرد در حالت عادی قرار نخواهد گرفت.

وی به استفاده از توان مردم در اجتماع اشاره کرد و گفت: وقتی جامعه ای در یک نقطه بلغزد دشمن از همان ناحیه نفوذ خواهد کرد اما اگر همه مردم در صحنه حضور داشته باشند دشمن نا امید خواهد شد چرا که همدلی و اتحاد سدی بنیادین و فولادی است که سیلاب و طوفان نیز نمی تواند در آن نفوذ کند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره بر لزوم اطلاع رسانی در این مورد، گفت: اعتیاد زنان بیشتر از طریق آرایشگاههای زنانه، سالن‌های زنان و غیره ایجاد می شود به طوریکه با استفاده از داروهای کاهش وزن یا داروهایی دیگر آنها را به سمت اعتیاد سوق داده و بعد به سمت سوء مصرف می روند بنابراین این سوء مصرف در زنان ناشی از مصرف چند دارویی است.

پرویز افشار ادامه داد: در گذشته این تلقی وجود داشت که اعتیاد خاص بیکاران، مجردها و افراد منزوی است، اما امروز این باورها در حال تغییر هستند و بخش قابل توجهی از معتادان شاغلند.

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد معتادان در کشور متاهل هستند.

افشار با بیان اینکه در وضعیت ویژه‌ای قرار داریم که همه را نگران کرده است، اظهار داشت: مقام معظم رهبری چند جلسه با مسئولان نظام داشته‌اند و مطرح کرده‌اند که ۲۰ سال عقب ماندگی در این حوزه داریم و باید برای جبران آن کار کنیم.

افشار با بیان اینکه نخستین اولویت ما اولویت پیشگیری است، ادامه داد: در ابتدا بر روی مراکزی متمرکز می‌شویم که بیشترین اثربخشی را دارند؛ به عنوان مثال فضاهای آموزشی دارای بیشترین اثربخشی در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه هستند.

وی خوشبختانه وضعیت اعتیاد در مراکز آموزشی و دانشگاه ها را نگران کننده نداست اما اعتیاد یک دانشجو را هم از نظر ستاد مبارزه با موادمخدر زیاد دانست و از مسئولان دانشگاه ها خواست در راستای اقدامات پیشگیرانه مثل همیشه در کنار شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر باشند.

وی عامل مهم گرفتار شدن برخی جوانان در دام اعتیاد را عدم آگاهی و باورهای غلط مصرف موادمخدر دانست و گفت: فقر آگاهی و آموزش مهارت در جوانان و نوجوانان سبب کاهش سن اعتیاد و افزایش گرایش دختران و افراد تحصیلکرده به اعتیاد شده است .

افشار خاطر نشان کرد: هیچ یک از افراد جامعه در برابر مصرف مواد مخدر مصونیت ندارد و اعتماد به نفس کاذب باعث می شود تا برخی افراد تصور کنند مصرف تفریحی مواد مخدر اعتیادآور نیست، در حالی که هر فرد در هر سن و موقعیت اجتماعی که باشد در خطر اعتیاد قرار دارد و تنها مسئله ای که مانع از اعتیاد می شود مهارت نه گفتن به مواد مخدر است.