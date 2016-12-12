به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌زاده‌ هاشمی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح رزمایش تخصصی و فوق تخصصی پزشکی شهدای وحدت ۲ در زاهدان، ضمن تبریک هفته وحدت اظهار داشت: اینکه سپاه همچنان که در عرصه امنیت تلاش می کند در موضوعات دیگر همچون بحث بهداشت و درمان هم خدمت رسانی می کند در راستای منویات رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: اینکه نیروهای سپاه داوطلبانه و برای ادای دین به مردم مناطق محروم کشور در حوزه بهداشت و درمان خدمت‌رسانی می کند و برای پیش برد اهداف نظام اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند واقعا جای تشکر دارد و امیدواریم که این راه استمرار پیدا کند.

وی با اشاره به همکاری وزارت بهداشت با سپاه در حوزه بهداشت و درمان گفت: ارائه خدمات سلامت چه از سوی خیرین و چه از طرف دیگر نهادها می تواند در ارتقای بهداشت و سلامت خیلی موثر باشد و نیروهای سپاه در صورت حمایت مجلس و دولت می‌توانند بیش از این در حوزه بهداشت و درمان مردم موثر باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته نیم میلیون نفر در استان سیستان و بلوچستان در قالب طرح تحول نظام سلامت بیمه رایگان شده اند که در این مدت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان جهت درمان مردم نیازمند مناطق محروم سیستان و بلوچستان هزینه شده است.

وی افزود: در حال حاضر بالغ بر ۶۰۰ پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان در استان سیستان و بلوچستان در دست ساخت است که با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان دولت به بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۶۰۰ تخت بیمارستانی در سیستان و بلوچستان وجود دارد، افزود: در سه سال گذشته ۸۰۰ تخت بیمارستانی که به اندازه نیمی از کل تخت‌های بیمارستانی استان است به تعداد آن اضافه شده است.

هاشمی با اشاره به اقداماتی که در حوزه بهداشت در سیستان و بلوچستان انجام شده است، اظهار داشت: با توجه به هم مرزی این استان با دو کشور افغانستان و پاکستان و احتمال ورود بیماری های واگیر با تلاش‌های انجام شده امروز اکثر این بیماری‌ها در سطح استان کنترل شده است.