تاسیس دفتر مالزی دانشگاه آزاد تا ۲ ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، حسین ابراهیمی گفت: جلسه ای با مرضیه افخم سفیر ایران در کشور مالزی داشتیم که در این جلسه موضوع همکاری دانشگاه های مالزی با دانشگاه آزاد مطرح شد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه دانشگاه آزاد با دانشگاه های کشور مالزی افزود: اولین محور این تفاهم نامه همکاری های علمی شامل تبادل استاد و دانشجو و ایجاد فرصت های مطالعاتی است.

مدیرکل امور بین الملل دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: پیرو تفاهم نامه منعقده با دانشگاه UPM مالزی به زودی دفتر این دانشگاه در مالزی افتتاح و شروع به کار خواهد کرد.

ابراهیمی تاکید کرد: در این دفتر اجرای تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان فارسی زبان مقیم مالزی با مشارک دانشگاه UPM پیگیری می شود.

وی عنوان کرد: امکان صدور دانشنامه مشترک میان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه UPM از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

مدیر کل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ایجاد شبکه بین الملل این دانشگاه آزاد گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد دارای ۹ هزار دانشجوی غیر ایرانی در واحدهای داخلی و خارجی است.

ابراهیمی اظهار داشت: قرار است ۱۶ دفتر دانشگاه آزاد در کشورهای مختلف ایجاد شود که تاکنون ۵ دفتر در دانشگاه های آلمان، ایتالیا، اربیل عراق و عمان شده ایم.