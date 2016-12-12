انقلابی بودن و انقلابی ماندن رسالت آحاد بسیجیان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت هفته پژوهش با عنوان جشنواره امام علی(ع) پیش از ظهر دوشنبه با تقدیر از نفرات برتر بسیجی در سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران برگزار شد.

در آغاز این مراسم سردار علی نصیری فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب درباره بسیج و سپاه به اندیشه‌ورزی و تفکر بسیار تأکید فرمودند.

وی افزود: هیأت‌های اندیشه‌ورزی جوان طی سال‌های گذشته تشکیل شده و فعالان این عرصه تحقیقات خوبی انجام دادند که مورد بررسی و رصد نیز قرار گرفته است.

سردار نصیری ادامه داد: در خصوص پژوهش نباید از تجربه‌نگاری غفلت کرد و با توجه به اینکه سپاه شامل نیروی جوان با تحصیلات عالیه است، امیدواریم که با استفاده از تجربیات گذشتگان به مقاصد مطلوبی دست پیدا کنیم.

همچنین در ادامه این مراسم محمدرضا نواب اصفهانی معاون دانش و پژوهش سپاه اظهار داشت: در مقیاس انقلابی بودن و انقلابی ماندن همه مسئول پاسداری از انقلاب هستند، بنابراین باید بصیرت لازم در این زمینه را داشته باشند.

وی با تأکید بر این نکته که برای داشتن بصیرت باید دشمن را شناخت، افزود: شناخت زمان، نیاز، اولویت، دشمن و دوست، وسیله‌ای است که انسان را در مقابل دشمن موفق و پیروز می‌کند.

نواب اصفهانی عنوان کرد: امروز پاسداران باید در زمینه نیازهای انقلاب اسلامی فعال بوده و بتوانند تکلیف خود را انجام دهند، چرا که انقلاب اسلامی موجودی زنده است و پاسدار آن نیز باید پویا و زنده باشد.

معاون دانش و پژوهش سپاه با بیان اینکه انقلاب باید تمدن اسلامی را به وجود آورد، اظهار داشت: در این مسیر باید نیازها و چالش ها شناسایی شود.

وی درباره کشف مسائل و نیازها بیان داشت: به این منظور باید وضعیت و شرایط کشور، منطقه و جهان از نظر تهدیدها، فرصت‌ها، آسیب‌ها، پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها، علم و دانش رصد شود.

در پایان این مراسم با حضور سردار علی نصیری فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران، سردار محمدرضا نواب معاون دانش و پژوهش سپاه و حجت‌الاسلام نظری نماینده ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا استان تهران از نفرات برتر تحقیق و پژوهش سپاه تقدیر شد.