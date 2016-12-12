روند افزایش سرما در استان بوشهر متوقف شد

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرهای برازجان و جم با حداقل دمای ۶ درجه سلسیوس سردترین شهرهای استان و عسلویه با حداکثر دمای ۲۲ درجه سلسیوس گرمترین شهر استان در ۲۴ ساعت قبل بودند.

وی اضافه کرد: با بررسی دماهای دیروز و امروز مشاهده می‌شود روند کاهشی دما متوقف شده و تا حدودی در برخی نقاط بر مقدار کمینه دما افزوده شده است و پیش‌بینی می‌شود این روند افزایش نسبی ادامه داشته باشد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از روز جمعه هفته جاری با نفوذ مجدد توده هوای سرد و افزایش سرعت باد شمالی، مجدداً شاهد روند کاهش دما در غالب نقاط استان خواهیم بود.

وی با اشاره به پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی و دریایی استان افزود: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده کاهش تدریجی سرعت وزش باد شمالی از امروز است که به همین دلیل به تدریج از تلاطم دریا کاسته خواهد شد.

مساعدی ادامه داد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در اواسط روز همراه با وزش باد و از فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: جهت باد شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی استان ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و از فردا در همه قسمت های استان ۱۲ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اظهار داشت: ارتفاع موج بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل مرکزی و جنوبی استان ۹۰ تا ۲۱۰ سانتی متر و از فردا در همه قسمت‌ها ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر است.