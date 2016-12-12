به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری حکایت از این دارد که سپرده‌های بخش غیردولتی در مهرماه امسال به یک هزار و ۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته ۲۷.۳ درصد و نسبت به اسفندماه سال ۹۴ نیز ۱۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این میان سهم سپرده‌های دیداری به ۲۴۵.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته ۱۲.۱ درصد و نسبت به اسفندماه همین سال ۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین میزان سرمایه‌گذاری مدت‌دار به یک هزار و ۵۲۹.۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته ۳۰.۷ درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل ۱۴.۷ درصد رشد نشان می‌دهد؛ در این میان آمارها حکایت از آن دارد که میزان قرض‌الحسنه به ۱۲۱.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهرماه سال قبل ۲۴.۲ درصد و نسبت به اسفندماه همین سال ۵.۵ درصد بوده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌هیا بانک‌های تجاری، بدهی به بانک مرکزی به ۱۸۰.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهرماه ۱۱.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ همچنین این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۳۰.۱ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

در این میان میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی ۸۱.۸ هزار میلیارد ریال و حساب سرمایه ۹۹ هزار میلیارد ریال بوده است.