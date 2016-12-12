برترین طراحان صنایع دستی معرفی و تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در گردهم آیی دانش آموختگان و هنرمندان صنایع دستی که امروز ۲۲ آذرماه در دانشگاه الزهرا(س) در حال برگزاری است از طراحان برتر این حوزه تجلیل شد.

فرزانه سلیمانی، دکترای پژوهش هنر که به احیای عروسک های بومی و طراحی زیورآلات سنتی پرداخته؛ ناهید رحمانپور به خاطر سبک شناسی مبلمان ایرانی از ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تا عصر قاجار و استفاده از آن سبک ها در مبلمان های امروزی؛ میرمولا ثریا در زمینه فرش و زیراندازها؛ نرگس شایق بروجنی به خاطر راه اندازی اولین سایت تخصصی معرفی و فروش الکترونیک صنایع دستی تجلیل شدند.

در این مراسم همچنن از رضا نائبی به جهت استفاده از نقوش سنتی ایران در دکوراسیون خانه ها؛ هاله رحمانی به جهت بهره بردن از تابلوهای کوچک و بزرگ نگارگری در هتل ها و مهمانسراها، حامد حقیقت زاده به خاطر تلفیق هنر گلیم بافی با چاپ و فرنوش الله وردی نیک برای ایجاد پنل مدیریتی در فروشگاه الکترونیک صنایع دستی تقدیر شد.