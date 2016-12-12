خراسان جنوبی به ۲۱ هزار زائر اربعین خدمات بهداشتی ارائه داد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله زراعتکار ظهر دوشنبه در کنفرانس خبری همایش اربعین سال ۹۵ اظهار کرد: در ایام اربعین امسال ۲۵ پزشک، دندان پزشک، پرستار و کارشناس پزشکی در شهر مقدس کاظمین به زائران خدمات بهداشتی و درمانی ارائه داده‌اند.

وی با بیان اینکه در مدت استقرار تیم پزشکی در شهر مقدس کاظمین ۹ هزار ویزیت پزشک ارائه شده است، افزود: در همین مدت به ۲۵۰ زائر خدمات دندان پزشکی ارائه شده است.

عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دو هزار و ۷۸۰ زائر خدمات تزریقات و پانسمان دریافت کرده‌اند، گفت: بیش از ۹ هزار نفر نیز خدمات دارویی دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تعداد ۵۴۰ موکب که تهیه پخت غذا را داشته‌اند مورد نظارت و اطلاع رسانی قرار گرفته‌اند، بیان کرد: روزانه بیش از دو هزار نفر خدمات بهداشتی و درمیانی دریافت کرده‌اند.

زراعتکار ادامه داد: در مدت استقرار تیم پزشکی در شهر مقدس کاظمین در مجموع ۲۱ هزار و ۵۷۰ زائر خدمات بهداشتی و درمانی دریافت کرده‌اند.

موکب های استان به ۸۰ هزار زائر خدمات اسکان ارائه کرده اند

احمدی، مسئول هماهنگ کننده موکب‌ها و برگزاری همایش اربعین خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه ۵۰ چادر جهت اسکان زائران در شهر کاظمین خریداری شد، اظهار کرد: در هر چادر روزانه ۸۰ زائر اسکان و پذیرایی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه جمعا در هر شب هفت هزار و ۸۰۰ زائر در چادرهای استان خراسان جنوبی استقرار داشته‌اند، گفت: در مدت ۱۵ روز استقرار موکب‌های استان در شهر مقدس کاظمین به ۸۰ هزار زائر خدمات اسکان و پذیرایی ارائه شده است.

مسئول هماهنگ کننده موکب‌ها و برگزاری همایش اربعین خراسان جنوبی با بیان اینکه چهار موکب نانوایی استان در شهر کاظمین مستقر بوده‌اند، افزود: روزانه ۲۰ کیسه آرد برای پخت نان در این موکب‌ها استفاده شده است.

وی با اشاره به استقرار شش موکب تغذیه در شهر مقدس کاظکمین، اظهار داشت: در هر وعده ۳۰ هزار پرس غذا در این موکب‌ها طبخ و بین زائران توزیع شده است.

۴۵۰ تن کالا در ایام اربعین به کشور عراق منتقل شد

سعیدی، مسئول هماهنگ‌کننده مشارکت‌های مردمی ستاد مردمی اربعین خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: ۴۸۰ خادم از استان خراسان جنوبی برای ارائه خدمات به زائران در ایام اربعین به اعتاب مقدسه اعزام شده‌اند.

وی با بیان اینکه ۶۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین از استان اتقلام مورد نیاز را به موکب‌ها منتقل کرده‌اند، افزود: ۴۵۰ تن اقلام و کالا از استان خراسان جنوبی به شهر مقدس کاظمین منتقل شده است.

مسئول هماهنگ‌کننده مشارکت‌های مردمی ستاد مردمی اربعین خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هزینه تمامی خادمین موکب‌ها توسط خودشان پرداخت شده است، بیان کرد: از هم اکنون جلسات آسیب شناسی در راستای برگزاری همایش بزرگ اربعین در سال آینده در استان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ هزار بطری آب معدنی از استان به کشور عراق منتقل شده است، عنوان کرد: ۱۱۵ هزار بسته میان وعده نیز بین زائران توزیع شده است.