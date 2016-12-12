صنعت کشور نیازمند نوسازی و تجهیز به فناوری روز است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی و مسئولان استان مرکزی با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در اراک، اظهار داشت: آمایش سرزمین در حوزه صنعت طی سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته تا هر صنعتی در نقطه مطلوب و مناسب آن راه اندازی شده و این ارزیابی باید تبدیل به برنامه عملیاتی شود.

وی افزود: پیشنهادات خوبی در حوزه رفع مشکلات واحدهای صنعتی در سال ۹۶ ارائه شده که از نمایندگان استان در کمیسیون صنایع و معادن انتظار داریم از این پیشنهادات در مجلس حمایت و پشتیبانی کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دولت طی چند سال اخیر با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم کرده و در برهه هایی از زمان در پرداخت حقوق کارکنان نیز با مشکل مواجه بوده است که این مشکلات امکان حمایت بیشتر از واحدهای صنعتی را از دولت گرفت.

فرسودگی تجهیزات بخش صنعت کشور

رحمانی با اشاره به فرسودگی تجهیزات بخش صنعت کشور خاطرنشان ساخت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت کشور تلاش داشته در برنامه ششم شاه بیت فعالیت های خود را نوسازی و بازسازی صنایع قرار دهد.

وی ادامه داد: این نوسازی و بازسازی طبق ارزیابی های انجام شده و بر مبنای اولویت ها در بخش های مختلف صنعت صورت می پذیرد تا کیفیت تولید و بهره وری افزایش یابد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دهه های قبل بسیاری از نیازهای کشور از طریق واردات تامین می شد، اما امروز توانمندی صنعت کشور قابل توجه است که ناشی از فعالیت صنعت گران بوده، بنابراین تلاش خواهیم کرد حتی الامکان موانع و مشکلات موجود در مسیر صنعتگران را رفع کنیم.

قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد در دست بازنگری است

رحمانی با تاکید بر حمایت از تولید ملی خاطرنشان ساخت: هم اکنون قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات بر درآمد کشور در دست بازنگری و اصلاح است و تشکل های صنعتی و تمامی فعالان این حوزه باید پیشنهادات خود را ارائه دهند تا این قوانین به بهترین شکل تغییر و تحول یابند.

وی با اشاره به کاهش وابستگی به درآمد نفت در کشور بیان کرد: زمانی بیش از ۸۰ درصد وابستگی به درآمد نفت وجود داشت اما امروز وابستگی کشور به پول نفت به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قاچاق کالا در کشور تصریح کرد: طی سال گذشته تاکنون بیش از پنج میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور توقیف و جمع آوری شده که این مساله خود انگیزه را برای کار و تولید افزایش داده است.

ایجاد ۶۵۷ هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و تجارت

رحمانی افزود: در بخش صنعت کشور با یکصد هزار واحد صنعتی و معدنی و سه میلیون واحد صنفی سر و کار داریم که کار بسیار گسترده و پیگری های زیادی را می طلبد و از تشکل های بخش خصوصی نیز انتظار داریم در این زمینه همفکری و تعامل داشته باشند.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که در سال جاری در حوزه صنعت و معدن و اشتغال این دو حوزه، رشد داشته ایم و ۱۵۰ هزار شغل در حوزه صنعت و معدن اضافه شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: پیش بینی می کنیم تا پایان سال، ۶۵۷ هزار فرصت شغلی فقط در حوزه صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود.