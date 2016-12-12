به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از دانش‌آموزان نخبه و برگزیده درسی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری کشوری و شانزدهمین مسابقه کشوری پرسش مهر ریاست جمهوری ، افزود: هدف از تجلیل نخبگان مسابقات فرهنگی و هنری و پرسش مهر تربیت دانش‌آموزان در طراز جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهار کرد: دانش‌آموزان استان زنجان با کسب ۶۲ مقام برتر و ۳۲ مقام برگزیده کشوری در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری خوش درخشیدند و این حضور نشان می دهد دانش آموزان زنجانی در فعالیتهای فرهنگی فعال هستند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان به اهمیت پرسش مهر سال جاری ریاست جمهوری با موضوع خشونت اشاره کردو افزود: باید با رفع معضل کنکور زدگی در مدارس و کاهش استرس و اضطراب دانش‌آموزان، آرامش کامل در مدارس حاکم شود.

عباسی تاکید کرد: برنامه‌های تربیتی باید اعتماد به نفس و عزت دانش‌آموزان را بالا ببرد و باید این مهم تقویت شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: استان زنجان طی سال گذشته در مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری با موضوع برجام و پسابرجام مقام نخست کشوری را کسب کردند.

عباسی افزود: خوشبختانه دانش آموزان زنجانی در بحث فعالیت های فرهنگی و هنری بسیار فعال هستند.