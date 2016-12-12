۱۸۳ واحد مسکونی روستایی تحویل مددجویان کمیته امداد استان بوشهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد بوشهر، احمد لطفی با اشاره به اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی هر خانواده ای است، گفت: با تامین مسکن برای مددجویان بی سرپناه بیش از ۶۰ درصد مشکلات آنان حل می شود.

لطفی با بیان اینکه یکی از رسالت های مهم کمیته امداد ساخت سر پناه مناسب و ایمن برای خانواده های مددجویان است، اظهار داشت: به همین منظور در سالجاری،برنامه احداث ۱۱۲۱ واحد مسکونی با مشارکت سپاه استان در ۳۳۰ روستای استان بوشهر در دستور کار قرار گرفت و تاکنون عملیات ۵۱۱ واحد آن آغاز و ۱۸۳ واحد تکمیل و کلید آنها به مددجویان تحویل داده شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر با اشاره به اینکه در این طرح ۳۰۰ میلیون ریال برای ساخت هر منزل هزینه می‌شود افزود: اعتبار این واحدهای مسکونی از محل کمک‌های بلاعوض کمیته امداد، سپاه، کمک‌های دولتی، خیرین و تسهیلات بانکی تأمین‌ می‌شود.

لطفی با تاکید بر اینکه تامین مسکن مناسب برای خانواده های تحت حمایت انگیزه و امید به زندگی و زمینه توانمند سازی آنان را بیشتر می کند، خاطر نشان کرد: اولویت ساخت مسکن با خانواده های مناطق محروم روستایی و ایتام است که تلاش می شود تا پایان سالجاری ماباقی واحدهای در حال ساخت تکمیل و به مددجویان تحویل داده شود.