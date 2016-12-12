رسیدگی به پرونده ابهامات در مدرک تحصیلی حسین فریدون

محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر از در خواست ۱۵ نفر از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به مدرک تحصیلی آقای حسین فریدون بردار رئیس جمهور طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شدند.

نماینده مردم خمینی شهر در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: امضا کنندگان این در خواست خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس و ارائه شکایت نمایندگان از نقض قانون در مورد تحصیلات برادر رئیس جمهور از طریق هیات رئیسه به کمیسیون آموزش و تحقیقات هستند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:در صورت ارائه این شکایت از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات، نمایندگان می توانند از طریق کمیسیون به دنبال جمع آوری مدارک و مستندات بروند تا تخلفات از اجرای قوانین بررسی شده و نتیجه به دستگاه قضا اعلام شود.

وی در تشریح این شکایت گفت: آقای حسین فریدون دانشجوی دکترای دانشگاه قزوین بودند و با برخی سفارش ها برای گذرندان دوره دکتری به دانشگاه شهید بهشتی انتقال داده شدند.

ابطحی گفت: در مورد تنظیم پایان نامه ایشان نیز ابهاماتی وجود دارد و به نظر می رسد تخلفات علمی روی داده است.

به گزارش مهر طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور، یا وزیر و یا مسئولان دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام کنند؛ موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می دهد.

چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.