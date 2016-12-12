۱۰۰۳حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده بی رویه و حفر چاه های غیرمجاز یکی از دلایل کاهش منابع آبی های زیرزمینی در استان به شمار می رود افزود: انسداد سه هزار حلقه چاه غیرمجاز در اولویت برنامه های شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی است.

وی با اشاره به آبرسانی و یکپارچه سازی تامین آب محدوده شبکه ' شهرچای' و به ویژه منطقه امامزاده شهر ارومیه بیان کرد: بر اساس مطالعه های انجام شده حفر چاه های غیرمجاز بیشتر در انتهای انهار سنتی این منطقه انجام گرفته بود و پیشنهاد می شود تمام باغ ویلاهای منطقه مذکور از سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کنند.

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان غربی اضافه کرد: لازم است شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای بررسی و تعداد چاه هایی که براثر قطع حق آبه در این منطقه حفر شده اند، مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد می کنیم انهار سنتی این منطقه به منظور پیشگیری از افزایش حفر چاه های غیرمجاز احیا شود عنوان کرد: با افرادی که اقدام به حفر چاه غیرمجاز کنند به شدت برخورد می‌شود و لازم است مردم نیز در این خصوص همکاری لازم را داشته‌باشند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: از سال ۸۹ تا ۹۴در استان تعداد سه هزار و ۵۲۵ کنتور هوشمند همزمان با صدور پروانه بهینه برروی چاه های مجاز نصب شده است که در مجموع تا پایان سال ۹۵ تعداد پنج هزار ۹۳۳ کنتور هوشمند برروی چاه های مجاز استان نصب خواهد شد.

دانشجو افزود: از جمله برنامه های ابلاغی بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب، برنامه انسداد پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز، برنامه نصب کنتور هوشمند آب و برق حجمی برروی چاه های مجاز، صدور پروانه بهینه مصرف آب و کنترل منصوبات چاه های مذکور است.