راه اندازی تکنیک آنالیز کینونهای تنفسی برای شناسایی میکروارگانیسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی ضمن اشاره به تداوم دستاوردهای این مرکز از راه اندازی یک تکنیک بسیار ارزشمند در شناسایی میکروارگانیسم ها خبر داد و گفت: این تکنیک که به طبقه بندی میکروارگانیسمها بر اساس ساختار شیمیایی کینونهای تنفسی در غشاء منتهی می شود قادر است میکروارگانیسم ها را به دو گروه عمده دارای یوبی کینون و منا کینون طبقه بندی کند.

وی افزود:این تکنیک به عنوان یک ابزار کنترل کیفی در تأیید سایر فاکتورهای شناسایی مرتبط با خصوصیات ظاهری یا فنوتیپی به ویژه در پروکاریوتها کارایی موثری خواهد داشت.

وی عنوان کرد: انجام این تکنیک دستاورد بزرگی برای کشور است چرا که برای اولین بار در آزمایشگاه شیمیوتاکسونومی مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران با توجه به امکانات موجود و تحمیل تحریمهای ناعادلانه، بومی سازی و راه اندازی شده است.

به گفته شاهزاده فاضلی، این تکنیک هم اکنون در بانکهای معتبر بین المللی نظیر DSMZ آلمان با صرف هزینه ای حدود ۲۷۵ یورو در حال انجام است و بومی سازی آن در داخل کشور هزینه ها را تا ۷۵ درصد کاهش می دهد و در جلوگیری از خروج ارز موثر است.

تکنیک آنالیز کینونهای تنفسی به دلیل حساسیت این ترکیبات به نور و اکسیژن با اعمال شرایط فقدان نور و فشار پایین هوا و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام می شود.