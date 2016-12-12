باید به ارتقای تعلیم و تربیت دانش آموزان توجه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از دانش‌آموزان نخبه فرهنگی و هنری و پرسش مهر افزود: هنرمندان آینده کشور از میان دانش‌آموزان برگزیده خواهند شد و دانش آموزان در عرصه کشوری و جهانی برای کشور اقتدار فراهم می کنند.

وی اظهار کرد: هدف از برگزاری مسابقات کسب مقام نیست و شرکت دانش‌آموزان در مسابقات برای رشد و تعالی است و این امر رویکرد آموزش و پرورش است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: مشارکت فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در مسابقات فرهنگی وهنری و پرسش مهر از الزامات است و باید این مهم تقویت شود.

تمجیدی تاکید کرد: تعامل و همکاری خانواده ها در اجرای مسابقات فرهنگی با اهداف عالی آموزش وپرورش در بخش تربیتی هم‌خوانی دارد.

وی گفت: پرسش سال جاری ریاست جمهوری بسیار مهم است و با زدودن خشم ، سایه امنیت و آرامش در جامعه حکم فرما می‌شود و در این میان مقام معظم رهبری هم بر کاهش آسیب های اجتماعی تاکید جدی دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: باید به ارتقای تعلیم و تربیت دانش آموزان توجه شده و در این میان این سازمان در تحقق این امر مهم در استان برای دانش آموزان خوب عمل کرده است.