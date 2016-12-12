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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان:

باید به ارتقای تعلیم و تربیت دانش آموزان توجه شود

باید به ارتقای تعلیم و تربیت دانش آموزان توجه شود

زنجان- مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: باید به ارتقای تعلیم و تربیت دانش آموزان توجه شده و در این میان این اداره کل در تحقق این امر مهم در استان برای دانش آموزان خوب عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از دانش‌آموزان نخبه فرهنگی و هنری و پرسش مهر افزود: هنرمندان آینده کشور از میان دانش‌آموزان برگزیده خواهند شد و دانش آموزان در عرصه کشوری و جهانی برای کشور اقتدار فراهم می کنند.

وی اظهار کرد: هدف از برگزاری مسابقات کسب مقام نیست و شرکت دانش‌آموزان در مسابقات برای رشد و تعالی است و این امر رویکرد آموزش و پرورش است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: مشارکت فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در مسابقات فرهنگی وهنری و پرسش مهر از الزامات است و باید این مهم تقویت شود.

تمجیدی تاکید کرد:  تعامل و همکاری  خانواده ها در اجرای مسابقات فرهنگی با اهداف عالی آموزش وپرورش در بخش تربیتی هم‌خوانی دارد.

وی گفت: پرسش سال جاری ریاست جمهوری بسیار مهم است و با زدودن خشم ، سایه امنیت و آرامش در جامعه حکم فرما می‌شود و در این میان مقام معظم رهبری هم بر کاهش آسیب های اجتماعی تاکید جدی دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: باید به ارتقای  تعلیم و تربیت دانش آموزان توجه شده و در این میان این سازمان در تحقق این امر مهم در استان برای دانش آموزان خوب عمل کرده است.

کد مطلب 3848296

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