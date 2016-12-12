قیمت مسکن طی ۱۱ سال ۱۱.۶ برابر شد/قدرت خرید مردم رشد نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در سومین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل و ساختمان راه و شهرسازی با رویکرد افزایش بهره‌وری در حوزه تعاون و بخش‌خصوصی گفت: مسکن از سال ٩٢ همچنان دچار رکود بوده و یکی از عوامل رکود در این بخش، طرف تقاضا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم با توجه به طرف تقاضا تلاش کرد که به توانمندسازی خانوار کمک کند تا بتوانند به خرید مسکن مبادرت نمایند، افزود: باید مسکن به جای کالای سرمایه‌ای، به عنوان کالای مصرفی مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم متناسب با افزایش قیمت زمین و ساختمان رشد نکرده است، گفت: برای خرید مسکن باید طرف تقاضا تحریک شود و در همین راستا پرداخت وام مسکن به میزان ٨٠ میلیون تومان در تهران، ٦٠ میلیون تومان در کلان‌شهرها و ٤٠ میلیون تومان در شهرهای کوچک از اقداماتی برای طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفته که بر اساس آن، پرداخت این تسهیلات برای زوجین نیز تا دو برابر سقف فراهم شد.

وی به افزایش حدود ٥ برابری وام مسکن در دولت فعلی اشاره کرد وافزود: نرخ سود تسهیلات مسکن در حال حاضر برای مناطق شهری ۹.۵ درصد و در بافت فرسوده ۸ درصد با بازپرداخت ۱۲ ساله است.

مظاهریان با اشاره به اینکه طی سال های ٨١ تا ٩٢ افزایش حدود ۵ برابری کالاها، رشد ۵ برابری دلار و رکود ٦.٨ درصدی را تجربه کردیم گفت: در همین مدت قیمت زمین ١٤ برابر و ساختمان ١١.٦ برابر افزایش یافت.

وی خطاب به سرمایه گذاران در بخش ساختمان گفت: افرادی که در سه سال گذشته برای نیاز نسبت به خرید مسکن اقدام کردند اقدام مناسبی انجام دادند اما اگر افراد با انگیزه سرمایه گذاری وارد بخش ساختمان شدند سودی نبردند چراکه سود چند برابری اتفاق نیفتاده است.

ایجاد تعاونی های صوری مسکن مهر!

معاون وزیر راه و شهرسازی تامین مسکن محرومان را سیاست دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: به همین منظور باید نهادهای توسعه ای در کشور ایجاد شود.

وی ادامه داد: هنوز برای بانکهای توسعه ای آیین نامه و قانون نداریم که می توان لایحه‌ای برای آن تهیه کرد.

مظاهریان درباره عملکرد تعاونی‌های مسکن مهر نیز گفت: تعاونی‌ها در بخش مسکن مهر عملکرد موفقی نداشتند و برخی از تعاونی‌های شکل گرفته، صوری بودند و بسیاری از پروژه‌های ناتمام مسکن مهر به دلیل شکل گیری تعاونی‌های صوری بود.