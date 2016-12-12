نحوه قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا و مشخص شدن رقیبان

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان اروپا امروز در شهر نیون سوئیس برگزار خواهد شد که طی آن تیم های راه یافته به این مرحله با رقبای خود آشنا خواهند شد.

نحوه این قرعه کشی بدین صورت است که اسامی تیم های نخست هر گروه در یک گلدان و تیم های دوم گروه در گلدان دیگر قرار می گیرند. هر تیم از گلدان اول باید به قید قرعه با یک تیم از گلدان دوم بازی کند، با این شرط که دو تیم نباید از یک گروه (گروه های راه یافته به این مرحله) و یا یک کشور باشند. پس از این تیم های صدرنشین (گلدان اول) باید ابتدا در خانه حریف بازی کنند و در دیدار برگشت میزبان هستند.

تیم های نخست و تیم های دوم هشت گروه به شرح زیر است.

تیم های نخست: آرسنال، ناپولی، بارسلونا، اتلتیکومادرید، موناکو، بورسیا دورتمند، لسترسیتی و یوونتوس

تیم های دوم: پاریسن ژرمن، بنفیکا، منچسترسیتی، بایرن مونیخ، بایرلورکوزن، رئال مادرید، پورتو و سویا

با این اوصاف شاید جدال بارسلونا با بایرن مونیخ یا منچسترسیتی و همچنین یوونتوس با رئال مادرید یا بایرن مونیخ، می توانند از جمله رقابت های جذاب این مرحله باشند.

بازی های مرحله رفت یک شانزدهم نهایی روزهای ۱۴/۱۵ و ۲۰/۲۱ فوریه انجام می شوند و بازی های برگشت نیز در روزهای ۷/۸ و ۱۴/۱۵ مارس سال ۲۰۱۷ برگزار خواهند شد.