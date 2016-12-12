نخستین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرعلمی نخستین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت ظهر دوشنبه در نشست خبری برگزاری این کنگره، گفت: این کنگره یکم تا سوم دی ماه در شیراز برگزار می شود و ۳ پنل عدالت در سلامت، همکاری بین‌بخشی و نقش دین در سلامت به همراه ۶ کارگاه آموزشی را شامل می شود.

سولماز قهرمانی با اشاره به میهمانان این کنگره نیز افزود: نماینده یونیسف در ایران، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، معاونان امور اجتماعی و آموزشی وزارت بهداشت، رئیس سازمان بهزیستی، معاونان اجتماعی برنامه و بودجه و وزارت کشور و مسئولانی از قوه قضائیه، استانداری فارس و... حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: اساتیدی از دانشگاه های آمریکا، انگلیس و آلمان نیز در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

دبیر علمی نخستین کنگره بین‌المللی مطالعات اجتماعی در ادامه سخنان خود با اشاره به مقالات موجود در این کنگره نیز یادآور شد:۳۶۰ مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال و پس از داوری، ۲۱۵ مقاله انتخاب شد.

قهرمانی افزود: ۴۱ مقاله به عنوان سخنرانی و خلاصه‌ مقالات برتر در پایگاه استنادی علوم اسلامی و نشریه تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نمایه و منتشر می‌شود.

وی تاکید کرد: ۱۰ مقاله دانشجویی نیز در میان مقالات منتخب وجود دارد.