روابط ایران و عراق باید به مدلی از روابط در منطقه تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزار امور خارجه، سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق بعد از ظهر امروز (دوشنبه) با محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار سید عمار حکیم ضمن ارائه گزارشی از شرایط جاری در عراق در صحنه های میدانی و سیاسی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از ملت و دولت عراق قدردانی کرد.

ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم در این دیدار موفقیت های سیاسی و نظامی دولت، مردم و همه گروه ها و اقوام عراقی را بسیار ارزشمند برشمرد و افزود: اقدام ائتلاف ملی در ارایه طرح آشتی ملی بسیار ارزنده و برای آینده سیاسی عراق بسیار مهم است.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: امکان همکاری میان همه گروه ها در داخل عراق وجود دارد و لازم است برخی کشورهای منطقه مشکلاتشان را به عراق منتقل نکنند.

ظریف با اشاره به طرح آشتی ملی در عراق ادام داد: سازمان‌ملل هم طرح شما را طرح معقول و مطلوبی می داند که این هم دستاورد مهمی است.

وزیر امور خارجه امنیت عراق را امنیت ایران خواند و اظهار داشت: هر کمک و امکانی داشته باشیم در خدمت دولت و ملت عراق برای برقراری ثبات و امنیت بکار می بریم و لازم است همه اقوام، طوایف و گروه های عراقی نیز در همین راستا گام بردارند.

ظریف روابط ایران و عراق را بسیار خوب توصیف و تاکید کرد: این روابط باید ممتاز باشد و به مدلی از روابط در منطقه تبدیل شود.