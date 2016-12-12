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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

زیرساخت‌های فرهنگی کشور تقویت شود

زیرساخت‌های فرهنگی کشور تقویت شود

قم - نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی کشور از جمله زیرساخت‌های حوزه تأکید کرد و گفت: این روند باید در مجلس ادامه یابد.

حجت الاسلام احمد سالک پیش از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی کشور از جمله زیرساخت‌های حوزه تأکید کرد و گفت: این روند باید در مجلس ادامه یابد.

وی ضمن بیان حضور فعال در فضای مجازی و توجه به طلاب تحصیل کرده و انقلابی، اظهار داشت: ارتباط طلاب جدید با مدیریت حوزه علمیه ضعیف است که باید به این نکته توجه شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوب است تا کتاب جامعی از معرفی اسلام انقلابی تهیه و در اختیار سفرای ما قرار بگیرد که این می‌تواند در رسالت‌های حوزه قرار بگیرد.

وی حضور اساتید شیعه در حوزه‌های علمیه و تربیت امام جماعت برای بسیاری از مساجد کشور که بدون امام جماعت هستند را از دیگر رسالت‌های حوزه برشمرد.

حجت الاسلام سالک با بیان اینکه مجلس باید در اختیار فقه آل محمد(ص) باشد، افزود: این ممکن نیست مگر با تربیت نیروهایی توسط حوزه که با ورود به صحنه انتخابات پا به میدان بگذارند.

کد مطلب 3848301

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