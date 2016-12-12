وجود ۱۰ باب کتابخانه و ۱۲۸ هزار نسخه کتاب در ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پالیزگیر ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح دومین کتابخانه شهر جدید هشتگرد که با حضور جمعی از مسئولان همراه بود، با اشاره به اینکه شهرستان ساوجبلاغ بر اساس سرشماری سال ۹۰ جمعیتی بالغبر ۲۲۰ هزار نفر دارد، اظهار کرد: جمعیت باسواد این شهرستان ۱۹۹ هزار و ۹۳۸ نفر اعلامشده است.
به گفته پالیزگیر شهرستان ساوجبلاغ دارای ۱۰ باب کتابخانه عمومی شامل شش کتابخانه نهادی، چهار کتابخانه شهری، یک کتابخانه روستایی، یک کتابخانه سیار، سه کتابخانه مشارکتی و یک باب کتابخانه مستقل است.
فرماندار ساوجبلاغ مساحت کتابخانههای این شهرستان را ۳ هزار و ۱۲۴مترمربع اعلام کرد و گفت: ۱۲۸ هزار و ۴۱۰ نسخه کتاب در کتابخانههای استان موجود است.
وی شهر جدید هشتگرد را سومین شهر بزرگ به لحاظ ساخت مسکن مهر در کشور خواند و گفت: جمعیت این شهر رو به افزایش است به همین منظور توسعه زیرساختهای اجتماعی ضروری است.
فرماندار شهرستان ساوجبلاغ بابیان اینکه دولت به تأسی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای توسعه کتابخوانی اهمیت ویژهای قائل است، مصداق این اهتمام را افزایش تعداد کتابخانههای شهرستان دانست.
پالیزگیر با اشاره به اینکه دولت اهتمام ویژهای برای توسعه شهر جدید هشتگرد دارد، گفت: خوشبختانه با موافقت وزارت نیرو پنج میلیون مترمکعب آب بهصورت سالانه از خط لوله طالقان به شهر جدید هشتگرد اختصاصیافته است که این مهم در توسعه شهری نقشی مهمی ایفا میکند.
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