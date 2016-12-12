  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

معاون وزیر علوم خبر داد:

تحصیل ۵۳ درصد دانشجویان در موسسات آموزش عالی غیردولتی

تحصیل ۵۳ درصد دانشجویان در موسسات آموزش عالی غیردولتی

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: ۵۳ درصد دانشجویان در موسسات آموزش عالی غیردولتی تحصیل می کنند که نشانه سرمایه گذاری و ورود جدی بخش خصوصی کشورمان به آموزش عالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی شریعتی نیاسر در دیدار «تی یری ماندون» دبیر هیات دولت آموزش عالی و تحقیقات و فرانسه و روسای ۴۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی این کشور گفت: در سالهای پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد بیش از گذشته دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در ایران هستیم به طوری که رشد آموزش عالی در این ۳۷ سال بیش از ۵ برابر میانگین رشد جهانی است.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانشجو  در ۲۸۰۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در ایران در حال تحصیل هستند که ۲ درصد آنها در مقطع دکتری تخصصی تحصیل می کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: ۵۳ درصد دانشجویان در موسسات آموزش عالی غیردولتی  تحصیل می کنند  که نشانه سرمایه گذاری و ورود جدی بخش خصوصی کشورمان به آموزش عالی است.

وی اظهار داشت: بین المللی شدن آموزش عالی از اهداف  و برنامه های وزارت علوم است و این وزارتخانه به دانشگاههای بزرگ این اختیار را داده است که با دانشگاه‌ها و موسسات معتبر علمی و تحقیقاتی دنیا وارد ارتباطات علمی و فناوری شوند.

وی به جایگاه بالای کشورهای اروپای در دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و علاقمندی ایران به گسترش همکاری های علمی و تحقیقاتی را ناشی از روابط بین المللی فعال اروپا و وجود دانشگاههای معتبر در این قاره و  آشنایی دیرینه محققان و دانشمندان کشورمان با مراکز علمی اروپایی بیان کرد.

شریعتی نیاسر با اشاره به رونمایی از سند آموزش ۲۰۳۰  توسط وزیر علوم کشورمان در روز های اخیر گفت: این سند که با همکاری سازمان یونسکو تدوین شده است نقش جمهوری اسلامی  ایران را در عرصه های علمی بین المللی افزایش خواهد داد .

وی تبادل دانشجو و استاد، فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت برای استادان ایرانی و فرانسوی، طراحی  پروژه های تحقیقاتی مشترک و ایجاد کرسی های آموزش زبان فارسی را از مهمترین زمینه های همکاری ایران و فرانسه بیان کرد.

گفتنی است دبیر هیات دولت در بخش آموزش عالی و تحقیقات فرانسه به همراه ۴۰ تن از روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی این کشور با هدف گسترش همکاری های علمی  به ایران سفر کرده اند.

کد مطلب 3848303
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها