معرفی ۳ هزار کتاب درنشست کتاب خوان خراسان رضوی

هادی حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: ۴۹۵ نشست کتاب خوان کتابخانه ای و مدرسه ای در کتابخانه های عمومی و مدارس خراسان رضوی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه برگزارشد که در این نشست ها دو هزارو ۹۹۴نفر کتاب های مورد علاقه و خوانده شده خود را به دیگر دوستداران کتاب و کتابخوانی معرفی کرده اند.

وی با بیان اینکه هشت نشست برای دانش آموزان در آبان ماه سال جاری با مشارکت مدارس برگزار شد، ادامه داد: ۴۸۷ نشست در کتابخانه های خراسان رضوی نیز برگزار شده است.

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی افزود: در سلسله جلسات نشست کتاب خوان افراد کتاب های که خوانده اند را با دوستدارن کتاب و کتاب خوانی به اشتراک گذاری می گذارند و هر جلسه پنج تا ۶ نفر کتاب به معرفی کتاب می پردازند.

وی با اشاره به اینکه این نشست ها به صورت کتابخانه ای، مدرسه ای، مجازی و تخصصی برگزار می شود، اظهار کرد: برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه ها و مدارس باعث تنوع فعالیت های فرهنگی در کتابخانه ها شده و زمینه ای را جهت همکاری و تعامل بیشتربین کتابخانه ها و مدارس ایجاده کرده است.

حافظی با بیان اینکه نشست های کتابخوان بیشتر در محیط های علمی مانند دانشگاه ها برگزار می شود، اضافه کرد: کتاب هایی با موضوعاتی خاص و در یک مبحث تخصصی از طرف کارشناسان و اساتید ارائه می شود.

وی ابراز کرد: همچنین در سال جاری نشست های زبان و ادبیات فارسی همزمان با سالروز بزرگداشت فردوسی و نشست ویژه فرهنگ رضوی در ایام میلاد امام رضا(ع) برگزار شد.