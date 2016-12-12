به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر ظهر دوشنبه در دیدار فعالان بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در سخنانی با اشاره به فعالیت ۸۹ شرکت مسافربری و ۸۵ شرکت حمل کالا در لرستان اظهار داشت: میانگین عمر ناوگان اتوبوس لرستان هفت سال، سواری ۱۳ سال و مینی بوس استان بین ۲۰ تا ۲۵ سال است.

وی با اشاره به به اینکه میانگین عمر ناوگان مینی بوس لرستان بسیار بالا است عنوان کرد: در این راستا کار نوسازی ناوگان مینی بوس لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان با اشاره به فعالیت ناوگان حمل و نقل لرستان در ایام اربعین بیان داشت: ناوگان حمل و نقل جاده ای لرستان در این ایام بیش از ۴۴ هزار و ۵۰۰ زائر را از طریق هزار و ۱۴۰ دستگاه اتوبوس به مرز مهران انتقال داده است.

زندی فر از فعالیت چهار مرکز معاینه فنی در لرستان خبر داد و گفت: تا کنون بیش از ۲۸ هزار برگه معاینه فنی برای وسایل نقلیه استان از طریق این مراکز صادر شده است.

وی از وجود ۱۹ دوربین سامانه تصویری در محورهای مواصلاتی لرستان خبر داد و گفت: همچنین ۱۱ سامانه کنترل سرعت وسایل نقلیه در جاده های استان وجود داشته که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ۱۷ مورد دیگر به این تعداد به زودی اضافه می شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان متوسط سرعت ثبت شده در جاده های لرستان را ۹۲ کیلومتر در ساعت عنوان کرد و گفت: این در حالیست که متوسط سرعت وسایل نقلیه در جاده های لرستان یک کیلومتر بیشتر از میانگین کشوری است.