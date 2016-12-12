بزرگداشت حماسه ۹ دی چراغ راه آینده محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مرادطلب پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت یوم الله ۹ و ۱۰ دی شهرستان ورامین با اشاره به آسیب های فتنه ۸۸ به نظام اسلامی اظهار داشت:در فتنه سال ۸۸، ظلم بزرگی به نظام اسلامی شدو برخی با بازی کودکانه چپ و راست به کشور آسیب جدی وارد کردند.

دادستان شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی ایران پایان ناپذیر است، افزود: تا زمانی که نظام اسلامی در مسیر ظهور حرکت کرده و از ارزش ها و اصول اسلامی پاسداری کند، دشمنی ها ادامه پیدا خواهد کرد.

مرادطلب با تأکید بر این نکته که دشمن با تمام توان و ظرفیت به میدان مبارزه با انقلاب اسلامی ایران آمده است، ادامه داد: استکبار با تمام قوا به میدان مقابله به نظام اسلامی و ارزش های آن آمده و این سخن که می توان با آمریکا مذاکره کرد، خنده دار است.

دادستان شهرستان ورامین با اشاره به اهمیت بزرگداشت حماسه یوم الله ۹ و ۱۰ دی بیان داشت:‌بزرگداشت ۹ دی، چراغ راه آینده محسوب شده و زمینه را برای گم نشدن مسیر صحیح و درست انقلاب اسلامی فراهم می کند.

مرادطلب با اشاره به این نکته که باید از ظرفیت ادارات و نهادها برای بزرگداشت حماسه نهم دی استفاده لازم را برد، تأکید کرد:‌باید همه ادارات و نهادها برای روشنگری هر چه بیشتر مردم به میدان بیایند.