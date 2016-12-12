به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی استان کرمانشاه، اداره کل هواشناسی استان، توصیه هایی را برای کشاورزان استان از تاریخ ۲۱ آبان ۹۵ الی ۲۳ آبان ۹۵ ارائه کرد.

براساس این اطلاعیه، کلیه باغداران پس از برداشت میوه بقایا و شاخه های شکسته وآلوده به بیماری قارچی را از محیط باغ خارج و معدوم کنند و مبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعت های آبی توصیه می شود.

این اطلاعیه می افزاید، جهت کشت های غلات در نقاط گرم به کشاورزان توصیه می شود از بذور گواهی شده و دارای برچسب استفاده کنند چرا که این بذور بوجاری و ضد عفونی شده اند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ انجام نهایی تهیه بستر بذر در زراعت آبی و سرویس و تنظیم خطی کارهای غلات همچنین در زراعت دیم پیش از کشت سرویس و تنظیم عمیق کارها مطابق نظر کارشناسان به منظور اجرای زراعت دیم پاییزی در نقاط گرم استان توصیه می شود، تنظیمات یاد شده با هدف کاربرد میزان مناسب بذر در عمق لازم صورت می گیرد و شایسته است اجرای کشت های پاییزه باجدیت تداوم یابد.

براساس این اطلاعیه، در زراعت گندم دیم ضمن رعایت تناوب زراعی از محصولاتی مثل نخود، عدس و ماشک علوفه ای استفاده شده و از کشت متوالی گندم اکیدا خودداری شود.

هم چنین توصیه شده، نسبت به بیمه زراعت های دیم اقدام شود.

در ادامه اطلاعیه مذکور، به گلخانه داران توصیه شده نسبت به متعادل کردن دمای محیط سالن ها به علت اختلاف دمای شبانه روز اقدام کنند.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است، در باغاتی که تا کنون برداشت میوه صورت نگرفته -نظیر سیب، گلابی، انگور- لازم است باغداران در عمل جمع آوری محصول تعجیل کرده و طی شب های جاری نسبت به کاربرد بخاری باغی و یاسوزاندن لاستیک و بقایای گیاهی جهت مقابله با سرمای شبانه اقدام کنند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: در زراعت های آبی پاییزه کاربرد ترکیبات پتاسه بصورت محلول پاشی توصیه می شود.