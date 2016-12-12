تحول نظام سلامت رضایت ۸۶ درصدی مردم استان سمنان را در بر داشت

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا اعرابی ظهر دوشنبه درنشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی شبکه بهداشت و درمان سمنان ضمن بیان اینکه طرح تحول سلامت با مشکلات و ایراداتی همراه است اما خوشبختانه توانسته رضایت قریب به اتفاق مردم را در اقصی نقاط دیار قومس کسب کند، اضافه کرد: با اجرای این طرح قرار بود بخشی از اعتبارات ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به صندوق‌ها و بیمه‌ها و ... تزریق شود که در عمل این اتفاق نیفتاد ضمن اینکه هزینه‌های بالا به کسری منابع انجامید و این مهم سبب شد که پرداختی به بیمارستان‌ها با تاخیر انجام شود.

وی افزود: با این حال باید گفت طرح تحول در مجموع طرح موفق و ماندگاری است این طرح با هشت برنامه در کشور اجرا شد که با اجرای آن ضمن بالارفتن کیفیت خدمات، مردم پرداختی کمتری در مراجعه به بیمارستان های دولتی پرداخت می کنند هرچند افزایش بالای هزینه‌ها به عنوان یک ایراد در اجرای این طرح ملی است و اگر کارشناسی بیشتری در اجرای طرح انجام می شد مشکلات امروز وجود نداشت اما در مجموع روند اجرایی آن در استان سمنان به خوبی صورت گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان سمنان با بیان اینکه هزینه ها طی اجرای طرح تحول در نظام سلامت استان، ۱۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: طرح تجمیع بیمه‌ ها از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار نبود لذا باید گفت این طرح به صلاح نظام سلامت کشور نبود چرا که در استان پرداختی‌های بیمه در سال ۹۲ به مراکز درمانی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود که در حال حاضر به هفت میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان افزایش یافته لذا ارائه خدمات باید براساس نظام ارجاع که روش پذیرفته شده‌ای در کشورهای توسعه‌یافته است انجام شود اما استراتژی بیمه سلامت در حال حاضر سوق دادن خدمات به سمت نظام ارجاع و پزشک خانواده است.

اعرابی به پرداخت مطالبات سال گذشته و سالجاری مراکز درمانی، بیمارستان ها، داروخانه ها و پزشکان در بخش های دولتی و خصوصی اشاره داشت وادامه داد: مطالبات مراکز درمانی به زودی پرداخت می شود همچنین باید گفت پرداخت بدهکاری بیمه به بیمارستان ها تا دی ماه سال گذشته صورت گرفته و مطالبات بیمارستان ها از بیمه تا تیرماه امسال در دوهفته آینده پرداخت می شود اما پرداختی‌های بیمه به بخش غیربیمارستانی، داروخانه‌ها، بخش خصوصی و ... نیز تا خردادماه امسال به صورت کامل پرداخت شده است.

وی با تاکید بر ثبت نام بیماران خاص در سامانه رفاه و انتخاب سازمان بیمه گر خود تصریح کرد: اگر بیماران خاص این کار را انجام ندهند با مشکل دارویی مواجه خواهند شد.

۴۲۶ بیمارخاص در استان سمنان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.