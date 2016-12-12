به گزارش خبرنگار مهر، علی ثابتنیا ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با اشاره به پنجمین دوسالانه تذهیبهای قرآنی که از ۲۶ آذر ماه تا ۱۶ دی ماه امسال در نگارخانه رضوان مشهد برگزار میشود، اظهار کرد: آثار ارسال شده در این زمینه، تعداد ۴۶۵ اثر بوده که شامل ۱۴۲ تذهیب، ۴۴ تشعیر، ۲۰۱ گل و مرغ و ۷۸ نگارگری مذهبی بوده است که از این تعداد ۱۷۵ اثر شامل ۷۱ تذهیب، ۱۵ تشعیر، ۶۲ گل و مرغ و ۲۷ نگارگری مذهبی منتخب نمایشگاه شدند؛ همچنین تعداد ۳۱۵ هنرمند در این دوسالانه از ۲۲ استان کشور شرکت کردند که از این تعداد ۲۵۵ نفر خانم و ۶۰ نفر آقا بودند.
وی افزود: بخشهای مسابقهای این دوسالانه در حوزههای تذهیب، تشعیر، گل و مرغ، نگارگری مذهبی و جلسات داوری برگزار میشود.
مدیرعامل مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی در رابطه با استانهای شرکت کننده در پنجمین دوسالانه تذهیبهای قرآنی، تصریح کرد: استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، کردستان، همدان، زنجان، اردبیل، خوزستان، کرمان، سمنان، بوشهر، مرکزی، تهران، اصفهان، مازندران، البرز، فارس، آذربایجان شرقی، قزوین، چهارمحالوبختیاری، گیلان و قم شرکت کردهاند.
وی با اشاره به سن شرکتکنندگان تذهیبهای قرآنی گفت: دو نفر دانشآموز، ۴۳ داری مدرک دیپلم، ۳۲ نفر دارای مدرک فوق دیپلم، ۱۷۵ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۶۱ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و دو نفر دارای مدرک دکتری هستند؛ همچنین به لحاظ سنی هم دو نفر زیر ۲۰ سال، ۲۵ نفر بین ۲۰ تا ۲۵ سال، ۵۸ نفر بین ۲۶ تا ۳۰ سال، ۱۰۳ نفر بین ۳۱ تا ۳۵ سال، ۷۶ نفر بین ۳۶ تا ۴۰ سال، ۳۸ نفر بین ۴۱ تا ۴۵ سال و ۱۳ نفر بین ۴۶ تا ۵۰ سال هستند.
ثابتنیا با بیان اینکه مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی با کمک مکتب رضوان اقدام به بورسیه هنرمندانی کرده که آثارشان موفق به راهیابی به نمایشگاه شده است، ابراز کرد: اولویت امسال با هنرمندان خراسانهای رضوی، شمالی و جنوبی است و در سالهای بعد هنرمندان سایر استانها هم اضافه میشوند.
وی بیان کرد: مراسم افتتاحیه این دوسالانه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ روز جمعه ۲۶ آذر ماه و همزمان با شب میلاد فرخنده حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) در نگارخانه رضوان مشهد برگزار میشود، همچنین مهمان شاخص این مراسم، حسین تنکابنی استاد تذهیب و نگارگری و طراح کارهای تذهیبی و هنری حرمین شریفین امامین عسکرین(ع) در سامرا است.
مدیرعامل مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی با تاکید به اینکه مراسم اختتامیه هم پس از پایان این دوسالانه برگزار میشود، عنوان کرد: هنوز زمان و مکان دقیق آن مشخص نشده و طبق اقدامات صورتگرفته برای این مراسم از استاد محمود فرشچیان دعوت بهعمل آمده است.
وی تاکید کرد: برای کسانی که نتوانند در نمایشگاه حضور پیدا کنند، آثار هنری در سایت www.tazhib.org به نمایش در میآید.
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