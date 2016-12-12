۲۴ درصد مردم دچار اختلالات روانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده با بیان اینکه اهمیت خانواده بر کسی پوشیده نیست، افزود: ۲۳.۴ درصد افراد بین ۱۵ تا ۶۰ سال در کشور به نوعی دچار اختلالات روحی هستند و یکی از حوزههایی که بیشترین فشار روحی را به فرد تحمیل میکند خانواده است.
وی ادامه داد: عواملی مانند جدایی، طلاق، مرگ، عدم سازش، عدم وفاداری و... جزو عواملی هستند که در افزایش فشار روحی افراد مؤثرند.
محسنی با اشاره به تغییر در ساختار فرهنگی، سبک زندگی و استفاده غیرفنی و تخصصی از فضاهای مجازی، گفت: تمام این موارد جدید را داشتهایم، اما نگاه سیستمی و فرایندمحور به این تغییرات نداشتهایم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: عدم نگاه سیستمی باعث شد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار داشته باشیم که حدود ۷۰ درصد آنها که یک میلیون و ۸۰ هزار نفر میشود، به دلیل فوت شوهر سرپرست خانوار شدهاند.
وی افزود: ۳۵۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار به دلیل از کارافتادگی، زندانی شدن یا ترک شوهر از خانواده در این گروه جای دارند، ۲۵۰ هزار نفر به دلیل طلاق و جدایی و ۱۳۵ هزار نفر به دلیل عدم ازدواج، خودسرپرستاند.
وی گفت: ۸۰ درصد طلاقها در ۵ سال اول زندگی رخ داده است که باید افزایش مهارتهای زندگی، تحمل یکدیگر و اخلاق را محور قرار دهیم، در حالی که از آن داریم فاصله میگیریم.
محسنی بندپی ادامه داد: دولت در برنامههای خود برای اولینبار به بحث سلامت اجتماعی و سیاستگذاری در آن پرداخته و در حوزه آسیبها، اگر نتوانیم مسائلی مثل اعتیاد و طلاق را کم کنیم، اما باید در مهار و کنترل آن کاری کنیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی بزرگترین سازمان اجتماعی و خانوادهمحور است، گفت: اورژانس اجتماعی اکنون در بسیاری از شهرها دایر است و دولت موافقت کرده در سال آینده در ۱۵۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفری نیز مستقر شود.
وی ادامه داد: اولویت ما برنامههای پیشگیری است، برنامه ترویج مشاوره ازدواج در خانواده، آموزشهای دوران عقد، آموزش زندگی خانوادگی، آموزش جنسی همسران و فرزندپروری از جمله این برنامههاست.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۳ پژوهش در کشور در زمینه پیشگیری در حوزه خانواده در حال انجام است که بهزیستی در آن مشارکت مستقیم دارد، با آموزش و پرورش شهر تهران برای ارتقای مهارت کودکان، طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) در ۳۱ استان کشور و در هر استان ۱۰ مدرسه اجرا میشود، چرا که در نظام آموزشی، در بحث اجتماعپذیری خیلی عقب هستیم.
محسنی گفت: از فرهنگ غنی هنوز به درستی استفاده نکردهایم و اخلاق، حلقه مفقودهای است که روزبهروز از آن دور میشویم. باید به دنبال این باشیم که از دولتی کردن همه امور مربوط به خانواده بپرهیزیم.
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