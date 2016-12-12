۶۰۰ واحد تولیدی غیرفعال در استان سمنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز در چهل و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به میزبانی فرمانداری سرخه ضمن بیان اینکه بانک های عامل استان به منظور افزایش اشتغال و رونق تولید در ارایه تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی استان شتاب کنند، ابراز داشت: تا کنون ۵۹۴ واحد صنعتی و تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل استان معرفی شده اند که نیاز است تسهیلات لازم برای رونق اقتصادی تخصیص یابد.

وی اظهار داشت: عملکرد بانک های عامل برای ارایه تسهیلات تاکنون رضایت بخش بوده است اما باید بانک ها آن تعدادی که تعهد کرده اند، تسهیلات پرداخت کنند.

استاندار سمنان خواستار ریشه کنی کاغذ بازی و سرگردانی مشتریان باید در ادارات استان شد و گفت: نباید فرصت های رونق تولید با رویکرد های اشتباه بعضی از ادارات و نهادها هدر برود.

خباز با بیان اینکه همدلی خوبی بین دستگاه اجرایی استان سمنان برای بازگشایی مجدد واحدهای صنعتی وجود دارد که این همدلی باید برای رونق ۱۰۰ درصدی واحدها ادامه یابد، ابراز داشت: از تعطیلی واحدهای صنعتی همه دستگاه های اجرایی متضرر می شود بنابر این همه مسئولان باید از این رخداد ناپسند جلوگیری کنند.

وی ادامه داد : تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی زمینه بیکاری را فراهم می کند و باید با برنامه ریزی های موثر، راهکارهایی اساسی برای مقابله با بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی تعیین شود لیکن تا جایی که مقدور است نباید واحد صنعتی و تولیدی تعطیل شود و هدف دولت فعال سازی واحدهایی که در دوران گذشته غیر فعال شدند، است.

استاندار سمنان ظرفیت های صنعتی و معدنی این استان را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: این منابع باید با اتخاذ تدابیر عملی و برنامه ریزی اصولی استفاده بهینه شود چرا که امروز از مجموع یک هزار و ۸۰۰ واحدی تولیدی و صنعتی در استان سمنان، بیش از ۶۰۰ واحد غیرفعال هستند و این امر باید با بهره گیری از منابع کاهش یابد.

گفتنی است در شهرستان سرخه بیش از ۱۴۰ واحد صنعتی فعالیت دارند.