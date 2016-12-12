لزوم تقویت وحدت شیعه و سنی/ کارهایمان باعث خوشحالی دشمن نشود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالواحد خواجوی ظهر دوشنبه در مراسم هفته وحدت خارگ اظهار داشت: علی‌رغم اینکه اولین بار آمده‌ام ولی وحدت و همدلی بسیار خوبی را در بخش خارگ مشاهده کردم.

امام جمعه اهل سنت شیراز تصریح کرد: به کوری دشمنان وحدت و همدلی و ارتباط بین شیعه و سنی در خارگ ارتباط خوبی وجود دارد.

وی با بیان اینکه محور اصلی ما قرآن است، به روایات و احادیثی از پیامبر (ص) اشاره کرد و با تاکید بر وحدت، اضافه کرد: بذل و بخشش و همدلی و جلوگیری و اجتناب از تفرقه همواره مورد تاکید است.

خواجوی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب مبنی بر اینکه همه وحدت باید داشته باشند، تاکید کرد: کسانی‌که می‌خواهند وحدت شیعه و سنی را بر هم بزنند باید مواظب باشند.

وی افزود: وظیفه ما این است که بر محور قرآن و پیامبر اسلام حرکت کنیم و از اختلاف و جدایی دوری کنیم.

امام جمعه اهل سنت شیراز بیان کرد: به سبب کشمکش و درگیری‌ها متاسفانه شاهد اختلاف در کشورهای اسلامی هستیم و با اعزام نیروهایی توسط غرب در کشورهای افغانستان، یمن و سوریه کشتار به راه انداخته‌اند.

وی گفت: این‌ها همه مگر برادران ایمانی ما نیستند، چرا باید این طوری کشته شوند؛ وظیفه ما این است که همه در کنار همدیگر باشیم و کاری کنیم که این وحدت تقویت شود.

خواجوی افزود: مطالبی که باعث ناراحتی می‌شود را مطرح نکنیم تا غربی‌ها خوشحال نشوند و بهره‌برداری نکنند؛ شیعه و سنی همه از یک درخت تنوع‌مند هستند و آن اسلام است.