فدراسیون نحوه برگزاری لیگ برتر هندبال را تغییر داد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه عصر امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه شاهد برگزاری هفته ششم از بیست و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان خواهیم بود فدراسیون هندبال طی اطلاعیه ای خبر از اعمال برخی تغییرات در نحوه برگزاری این رویداد داده است.

در این ابلاغیه که از سوی دبیر فدراسیون به باشگاه ها ارسال شده مقرر شده تا مسابقات به نحوی پایان یابد که قهرمان لیگ قبل از ۲۵ اسفند ماه معرفی شده و رقابتها نیز در این تاریخ به پایان برسد.

این تصمیم بنا به درخواست باشگاه های حاضر در لیگ مبنی بر طولانی شدن زمان برگزاری مسابقات و مشکلات مالی آنها صورت گرفته است. پیش از این در جلسه ای که در تاریخ ۱۸ مهر ماه برگزار شده بود، قرار بود پس از پایان رقابتهای دوره ای چهار تیم برتر به مرحله نهایی راه یافته و در نهایت به صورت ضربدری و پلی اف با یکدیگر مسابقه داده و دیدارهای فینال و رده بندی برگزار شود . اما با تغییرات اعلام شده مفاد این جلسه کان لم یکن شده است. اما در بخشنامه جدید شکل رقابتها تغییر کرده است .

فرامرز می آبادی دبیر فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر دراین مورد گفت: این تغییرات با توجه به درخواست باشگاه ها صورت گرفته و تمامی درخواست ها نیز به صورت مکتوب در اختیار فدراسیون هست. ما با خرد جمعی و با توجه به مشکلات باشگاه ها این تغییرات را اعمال کرده ایم.

وی افزود: قبلا قرار بود چهار تیم پس از پایان مرحله گروهی در مرحله پلی اف فینال و رده بندی را برگزار کنند. اما در شکل جدید ابلاغ شده تیم ها در ۹ هفته دور رفت و ۹ هفته دور برگشت با هم مسابقه داده و طبق روال قدیم لیگ تیم ها طبق رده بندی معرفی شده و تیم اول تا سوم عناوین اول تا سوم را بدست می آورند.

دبیر فدراسیون هندبال خاطر نشان کرد: به این شکل زمان لیگ کوتاه تر می شود و ما دیگر مرحله پلی اف نداریم. همین طور قرار بود مسابقات قبلا ۵ روز یک بار برگزار شود که در این چند هفته شاهد این شکل برگزاری بودیم اما با شکل جدید تا پایان لیگ یک هفته مسابقات برگزار می شود.

متن ابلاغیه رسمی فدراسیون هندبال در این خصوص نیز به این شرح است :

« جناب آقای - مدیرعامل محترم باشگاه

با سلام و احترام

پیرو تقاضای اکثریت باشگاههای لیگ برتر هندبال آقایان در خصوص مشکلات تطویل مسابقات و تبعات ادامه آن در سال آتی برای باشگاهها و درخواست جهت پایان مسابقات قبل از اتمام سال جاری و بمنظور کمک و مساعدت به باشگاهها و برگزاری لیگ با استفاده از خرد جمعی و با عنایت به عدم توان مالی اکثریت قریب به اتفاق تیمهای حاضر در لیگ برتر و ضمن امعان نظر به اینکه ادامه مسابقات در سال ۱۳۹۶ یعنی هزینه بیشتر برای این تیمها، لذا با توجه به جمیع جهات فوق مفاد ذیل ابلاغ می گردد:

موضوع صعود ۴ تیم برتر پس از پایان مسابقات دوره ای و انجام دیدارهای ضربدری، رده بندی و فینال موضوع متخذه در جلسه هماهنگی با باشگاهها در مورخه ۹۵/۷/۱۸ کن لم یکن و رده بندی نهایی تیمها پس از پایان ۱۸ هفته دیدارهای رفت و برگشت مشخص خواهد شد.

۱- اساساً هر هفته یک مسابقه (فواصل ۶ یا ۷ روزه) برگزار می گردد هر چند که بنا به شرایط ممکن است دو یا سه هفته مسابقات با فاصله ۵ روزه برگزار شود.

-ـ با اتخاذ مفاد فوق انشااله لیگ برتر قبل از ۲۵ اسفند سالجاری پایان یافته قهرمان خود را خواهد شناخت.»