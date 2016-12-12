به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال عربستان اعلام کرده که همانند سال گذشته، دیدار تیم های باشگاهی این کشور با ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در یک کشور بی طرف برگزار خواهد شد. این خبر بازتاب گسترده ای در رسانه کشورهای عربی داشته است.

سایت «کوره» در این ارتباط ضمن انتشار این خبر، شهرهای موردنظر برای برگزاری این مسابقات را هم اعلام کرده است. این سایت نوشت: «دوحه و مسقط نزدیکترین گزینه های میزبانی از دیدار تیم های عربستانی و ایرانی است. کنفدراسیون فوتبال آسیا به هر دو کشور ایران و عربستان تا دوم ژانویه(۱۳ دی) مهلت داده است که کشور موردنظرشان برای برگزاری این مسابقات را تعیین کند.»

این در حالی است که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هم روز یکشنبه با حضور نمایندگان چهار باشگاه استقلال، پرسپولیس، استقلال خوزستان و ذوب آهن تشکیل جلسه دادند تا وضعیت میزبانی در دیدار با تیم های عربستان را مشخص کنند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده اولویت، برگزاری این مسابقات در ایران است. علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم تاکید کرده این مسابقات باید در ایران برگزار شود و AFC در صورت عدم حضور تیم های عربستانی باید بازی را با نتیجه سه بر صفر به سود نمایندگان ایران اعلام کند!

برگزاری بازی تیم های عربستانی و ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا از سال گذشته و در پی نامساعد شدن روابط سیاسی دو کشور از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اجرایی شد و کشور قطر میزبان مسابقات عربستان و کشور عمان میزبان مسابقات ایران بود.