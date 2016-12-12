سارقان طلافروشی شهرستان آبدانان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری گفت: به دنبال اعلام وقوع یک فقره سرقت طلافروشی شهرستان آبدانان، بلافاصله با اجرای تدابیر ویژه و تشکیل تیم های تخصصی، دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی های اولیه پلیس، حکایت از آن داشت که سارقان بدون شکستن در ورودی با استفاده از کلید وارد طلافروشی شده و یک کیلو و ۷۹۵ گرم طلا را به سرقت برده بودند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس و استفاده از شگردهای پلیسی دو متهم این پرونده در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: تحقیقات فنی و اعترافات سارقان مشخص کرد یکی از متهمان قبلا شاگرد این طلافروشی بوده که از رفاقت مالباخته سوء استفاده کرده و با تهیه کلید مشابه اقدام به سرقت کرده اند.

سردار یاری افزود: با کشف طلاهای سرقت شده در یک گاوداری مخروبه و تحویل آن ها به مالباخته، متهمان نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار یاری ادامه داد: نیروی انتظامی با اشراف کامل اطلاعاتی اجازه نخواهد داد افراد فرصت طلب و مخلان نظم و امنیت به اهداف شوم خود دست پیدا کنند و به شدت برابر قانون با این افراد برخورد می کند.