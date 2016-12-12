به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با تبریک اعیاد ربیع الاول و گرامی داشت هفته وحدت اظهار داشت: آیه ۲۹ سوره فتح «اَشِدّآءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَمآءُ بَینَهُم» باید سرلوحه کار مسئولان و سرمشق مسلمانان باشد.

وی گفت: بهترین درس را باید از این آیه آموخت که متناسب با گفته پیامبر(ص) ترسیم می‌کند. باید دید که پیامبر(ص) و همراهان ایشان بر چه اساس، مشی و حرکتی خود را ادامه می‌دادند که این راه پیامبران است در این آیه خداوند شرح و اقدام رسول خود را ترسیم می‌کند.

استاد برجسته حوزه با بیان این که در این آیه ابتدا دافعه و سپس جاذبه آمده است، افزود: نخستین شیوه‌ای که پیامبر(ص) و اصحاب ایشان داشته‌اند، «اشداء علی الکفار» بوده است و در آیات دیگر قرآن نیز شدت عمل در برابر کفار را شاهد هستیم.

وی بیان کرد: از لحاظ قدرت جهادی به لحاظی قدرتمند شوید که همیشه دشمنان از شما بهراسند و دشمن باد مقاومت و قاطع بودن ما را حس کنند زیرا در قرآن هشت بار کلمه «قاتلو» آمده است و این کتاب آسمانی ما را بر حذر می‌دارد که در برابر دشمنان نرمش نشان دهیم زیرا خوی استکباری، خود بزرگ بینی و سلطه گری است.

راه‌های نفوذ دشمن بسته شود

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: بنابراین نخستین اقدام در فرهنگ اسلامی با شدت در برابر دشمن ایستادن است، زیرا دشمن از راه‌های متعدد سعی بر نفوذ دارد و مسئولان باید راه‌های نفوذ دشمن را از همه جهات بگیرند که فضیلت بیشتری از جلوی دشمن ایستادن و جنگ تن به تن است.

وی تصریح با بیان اینکه نمی‌شود به دشمن لبخند زد و نرمش نشان داد، گفت: غفلت نباید به وجود آید زیرا اگر ما قدرت لازم را داشتیم نخست وزیر انگلستان علیه ایران و مسلمانان صحبت نمی‌کرد.

این مفسر قرآن کریم با تأکید بر این که فرهنگ ما، فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) است و در برابر دشمن ایستادن است، اضافه کرد: این برای ایران سنگین و درد است که با این قدرت و شوکت جمهوری اسلامی، انگلستان در جلسه‌ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس دلگرمی دهد و بگوید ما علیه ایران به شما کمک می‌کنیم یا وزیر دفاع آمریکا بخواهد رهبر منطقه خاورمیانه شود و جنگ‌های نیابتی در سوریه و تقویت اسرائیل انجام شود و ایادی آنان در یمن دست به کشتار مردم بزند.

وی تأکید کرد: باید جلوی این گونه نفوذ را گرفت زیرا دنیای این چنینی نیاز به فرهنگ قاطعی دارد تا دشمنان ما جرأت نکنند میدان داری کنند.

مسلمانان در میان خود رحمت و اتحاد داشته باشند

آیت الله نوری همدانی با بیان این که دومین عامل «رحما و بینهم» است که مسلمانان در میان خود باید رحمت، عاطفه، وحدت و اتحاد داشته باشند، افزود: دو قطبی بودن در کشور بسیار خطرناک است که اختلاف به ضرر ایران است و همه باید وحدت داشته باشیم.

وی خطاب به اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که کار شما بسیار خطیر، نقش آفرین و تأثیرگذار است زیرا سرآمد تمام بحث‌ها در جامعه فرهنگ است، عنوان کرد: مسئولیت شما بسیار بالاست و اگر بتوانید دو قطبی حاکم در جامعه را بردارید و رسانه‌ها را اصلاح کنید که هیچ‌گاه مطالب دو قطبی مطرح نکنند بسیار مطلوب است.

این مرجع تقلید شیعیان با تصریح بر این که انتقاد با دلیل و استدلال اشکالی ندارد، گفت: رسانه‌ها نباید علیه هم صحبت کنند زیرا به ضرر کشور و به سود دشمن است و همه باید پیرو ولایت فقیه باشند.

آیت الله نوری همدانی با بیان این که طبق فرموده قرآن بین مسلمانان نباید نزاع و اختلاف وجود داشته باشد، ابراز داشت: باید جلوی این اقدام گرفته شود که رسانه‌ها و گروه‌های مختلف از صحبت‌های رهبری و امام راحل گزینشی و به نفع خود استفاده کنند بلکه مجموع نظر آنان را باید در نظر بگیرند که راه امام خمینی(ره) با آثاری که از ایشان باقی مانده و راه مقام معظم رهبری روشن است و نیازمند اخلاص در کارها، خدمت به مردم و کشور و نداشتن ریاکاری‌ها هستیم.

زیرساخت‌های حوزه‌های علمیه باید تقویت شود

حجت الاسلام احمد سالک، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم نیز در این دیدار طی سخنانی بیان کرد: در شرایط بسیار سختی از لحاظ تهاجم فرهنگی قرار داریم و دشمنان از انواع ابزارهای برای آسیب به انقلاب اسلامی و ولایت استفاده می‌کنند تلاش ما است که نظام جمهوری اسلامی را از لحاظ فرهنگی از هر لحاظی حفظ نماییم.

وی ادامه داد: به این منظور مطالبات رهبری و نظر مراجع تقلید را نیز دنبال می‌کنیم و سیاست کمیسیون فرهنگی تقویت زیرساخت‌های حوزه‌های علمیه در بخش سخت افزاری و پشتیبانی است و معتقد هستیم که مرکز تولید کننده ارزش‌های اسلامی برای پاسخگویی به داخل و خارج از کشور حوزه است که باید تقویت شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نهم گفت: امروز تشنگی زائد الوصفی را شاهد هستیم که پاسخگوی آن می‌تواند حوزه‌های علمیه باشد که ما هم برای محقق شدن آن تلاش می‌کنیم تا نظر علما و مراجع را در کمیسیون فرهنگی تبدیل به ضوابطی کنیم که در سطح کشور پیگیری شود.