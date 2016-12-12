جزیره خارگ نماد وحدت و همدلی است

محمود رضایی در حاشیه مراسم هفته وحدت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هر چند دشمنان در فکر تفرقه بین شیعه و سنی هستند اما با وجود وحدت و همدلی و انجام کارهای فرهنگی مفید همیشه دشمنان شکست خورده‌اند.

بخشدار ویژه خارگ در ادامه افزود: دولت تلاش‌های زیادی در عرصه بین‌المللی داشته و با اقدامات خوب و ارزنده از ایجاد نزاع و درگیری در منطقه جلوگیری و تدابیر خوبی را اتخاذ کرده است.

رضایی تصریح کرد: هفته وحدت برای آن است که همگان در برابر اهداف دشمنان که همان ایجاد اختلاف، درگیری و نزاع میان مسلمانان و ترویج اسلام هراسی در دنیاست مقابله کنند.

وی ادامه داد: جلوگیری از ایجاد جنگ جدید در منطقه، مقابله با اسلام هراسی و از بین بردن بهانه‌ها برای ایران هراسی در افکار عمومی جهان سه هدف دولت تدبیر و امید بوده است.

بخشدار ویژه خارگ گفت: امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر نیاز به تلاشی فراگیر برای ترمیم شکاف‌ها دارد؛ دشمنان اسلام و مسلمانان همواره به دنبال دو هدف شوم یعنی ایجاد تنازع، شکاف و اختلاف و تعمیق آن در میان امت اسلامی و اسلام هراسی در میان افکار عمومی جهان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) مراسمی با مسئولین محلی و نیروهای نظامی و احاد مختلف مردم در محل مسجد جامع اهل سنت خارگ برگزار شد. در این مراسم، مولود خوانی سنتی توسط گروه مولودی خوانی مسجد جامع اهل سنت برگزار شد.