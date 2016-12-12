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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

بخشدار ویژه خارگ:

جزیره خارگ نماد وحدت و همدلی است

جزیره خارگ نماد وحدت و همدلی است

بوشهر - بخشدار ویژه خارگ گفت: جزیره خارگ نماد وحدت و همدلی است.

محمود رضایی در حاشیه مراسم هفته وحدت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هر چند دشمنان در فکر تفرقه بین شیعه و سنی هستند اما با وجود وحدت و همدلی و انجام کارهای فرهنگی مفید همیشه دشمنان شکست خورده‌اند.

بخشدار ویژه خارگ در ادامه افزود: دولت تلاش‌های زیادی در عرصه بین‌المللی داشته و با اقدامات خوب و ارزنده از ایجاد نزاع و درگیری در منطقه جلوگیری و تدابیر خوبی را اتخاذ کرده است. 

رضایی تصریح کرد: هفته وحدت برای آن است که همگان در برابر اهداف دشمنان که همان ایجاد اختلاف، درگیری و نزاع میان مسلمانان و ترویج اسلام هراسی در دنیاست مقابله کنند.

وی ادامه داد: جلوگیری از ایجاد جنگ جدید در منطقه، مقابله با اسلام هراسی و از بین بردن بهانه‌ها برای ایران هراسی در افکار عمومی جهان سه هدف دولت تدبیر و امید بوده است.

بخشدار ویژه خارگ گفت: امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر نیاز به تلاشی فراگیر برای ترمیم شکاف‌ها دارد؛ دشمنان اسلام و مسلمانان همواره به دنبال دو هدف شوم یعنی ایجاد تنازع، شکاف و اختلاف و تعمیق آن در میان امت اسلامی و اسلام هراسی در میان افکار عمومی جهان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) مراسمی با مسئولین محلی و نیروهای نظامی و احاد مختلف مردم در محل مسجد جامع اهل سنت خارگ برگزار شد. در این مراسم، مولود خوانی سنتی توسط گروه مولودی خوانی مسجد جامع اهل سنت برگزار شد.

کد مطلب 3848341

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