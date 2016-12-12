بیان درست و زیبای جنگ، نیاز نسل امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای انقلاب اسلامی، آیین رونمایی کتاب «گنج پنهان» با حضور زهرا ساعی، نماینده مجلس شورای اسلامی و کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جمعی از رزمندگان و جانبازان عملیات خیبر و نویسندگان این اثر شامگاه یکشنبه ۲۱ آذر دربه همت فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار شد.

دوست دارم تلخ و شیرین جنگ را بنویسم

دراین نشست زهرا ساعی، نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در این مراسم با اشاره به عملیات خیبر گفت: عملیات خیبر بعد از عملیات آزادسازی خرمشهر یکی از غرور آفرین ترین عملیات های دوران دفاع مقدس است که در اسفند ۶۲ اتفاق افتاد و امروز می توانیم برگ زرینی از این حماسه بزرگ و غرورآفرین را ورق بزنیم.

وی با اشاره به نقش بی بدیل لشکر عاشورا در حماسه خیبر و تصرف جزایر مجنون، یادآور شد: پل خیبر نقش موثری در پیروزی این عملیات داشت. این پل توسط مهندس جهادگر آذربایجانی، شهید «بهروز پورشریفی» طراحی شده بود. این پل از بزرگترین پل های شناور نظامی هست و طرحی ابتکاری برای اتصال سواحل شرقی هورالهویزه به جزایر مجنون بود. این پل به طول ۱۳ کیلومتر با قوطی های توخالی ساخته شده بود و باعث شد در این عملیات بتوانیم جزیره مجنون را حفظ کنیم.

ساعی با ادای احترام به شهدای این عملیات بویژه شهید محمدهمت، با تاکید بر این نکته که هرچه درباره مقاومت هشت ساله مان کتاب بنویسیم و فیلم بسازیم، کم است، گفت: اتفاق مبارکی که امروز شاهد آن هستیم این است که نسل سوم و چهارم انقلاب، کتاب «گنج پنهان» را به رشته تحریر درآورده اند و این اتفاق بسیار ارزشمندی ست. بیان درست و زیبای واقعیت های جنگ از نیازهای نسل امروز است. چرا که باید گفتمان سازی مناسبی بین نسل های انقلاب ایجاد کنیم. تولید آثار فرهنگی که در حوزه دفاع مقدس صورت می گیرد، می تواند به این گفتمان سازی کمک کند و ما بتوانیم اهداف و ارزش های دینی و آرمان های انقلاب اسلامی را به درستی تبیین کنیم. این وظیفه ای همگانی است که شهدا، اهداف و رویکردهایشان را به درستی معرفی کنیم و بتوانیم حافظ راه شان باشیم.

این نماینده مردم در پایان یادآور شد: به عنوان فرزند یک پاسدار لشکر ۳۱ عاشورا، به عنوان فرزند یک جانباز شهید، خاطرات تلخ و شیرین بسیاری از این دوران دارم و دوست دارم بتوانم در فرصت مقتضی آنها را به رشته تحریر دربیاورم. امروز به لطف خدا در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم شاهد حضور نسل سوم انقلاب هستیم و فرزندان شاهد بسیاری در مجلس حضور دارند و دو فراکسیون ایثارگران و فرزندان شاهد در مجلس فعالیت می کند که امیدواریم بتوانیم مشکلات عزیزان رزمنده و ایثارگر و خانواده هایشان را درحوزه قانون گذاری دنبال کنیم تا ذره ای از دِین خودمان را نسبت به این عزیزان و خانواده هایشان ادا کنیم. وی در پایان از تلاش نویسندگان و کسانی که در گردآوری این کتاب زحمت کشیدند، قدردانی کرد و این شعر را به شرکت کنندگان در این مراسم تقدیم کرد:

الهی به آوازه این حریم /به هورالهویزه به هورالعظیم

به دشتی که پیوسته عباس داشت/ که بی دست هم خیمه را پاس داشت

به رمزی که چون نام خیبر گرفت/ غریبانه از ما برادر گرفت

در ادامه این مراسم کلیپ تصویری «گنج پنهان» پخش و از این اثر موسیقایی رونمایی شد. سرود گنج پنهان توسط آرش چاکری ساخته شده و پیمان ملکی آن را تنظیم کرده است.

اخلاق، صداقت و سادگی و افتادگی، برنده ترین سلاح

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سخنران بعدی این مراسم گفت: وقتی این کتاب را می خواندم نکات زیادی برایم مرور شد و خاطرات دوستان را با خودم واگویه می کردم. یکی از این نکات اینکه چرا قلوب جوانان ما جذب امام و انقلاب شد و به جبهه رفتند. به نظرم برنده ترین سلاح، اخلاق، صداقت و سادگی و افتادگی بود؛ همان سلاح برنده ای که پیامبر ما هم با آن سلاح توانست قلوب را فتح کند و با فتح قلوب توانست خیلی از مرزها را فتح کند.

وی در ادامه با انتقاد از تصویری که از دفاع مقدس برای نسل سوم و چهارم ما ساخته شده، گفت: گاهی تصویری که از دوران دفاع مقدس ارائه می دهیم، اشتباه است که گویی در جبهه ها همه در حال رکوع و سجده بودند یا بالعکس در حال مزاح و شوخی. واقعیت این بود که از مسیر اخلاق به دین ورود کردیم. در جبهه مفاهیم دینی برای ما عمق پیدا کرد. ما هیچ وقت نمی توانستیم به این خوبی مفهموم ایثارگری را درک کنیم.

سال های ۶۶و ۶۷ از مظلومترین فرازهای تاریخ

جلالی با انتقاد از استفاده ابزاری از دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: دوران دفاع مقدس متعلق به همه مردم است. مفهوم گسترده و عمومی است و نباید آن را به فضای تنگ و تاریک دسته ای و جناحی بُرد. یکی از مظلوم ترین فرازهای تاریخی انقلاب ما سال ۶۶-۶۷ است. عملیات مرصاد و قبل از عملیات مرصاد را به خاطر دارید که دشمن تا نزدیکی اهواز رسیده بود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گفت: این خاطرات را که می خواندم بعضی جاها دیدم باید نسبت به بی توجهی که نسبت به ایثارگران ورزمندگان شده، گریه کرد و ما در این زمینه مسئولیم.

وی در پایان از حجت الاسلام حسینی، حجت الاسلام توانا، حجت درخشنده، مجتبی راسخ و کیوان رهبران، راویان خاطرات کتاب «گنج پنهان» تقدیر و تشکر کرد و یاد آور شد: باید تشکر کنیم که هنوز جلساتی در این سطح برگزار می شود و مایه خوشحالی است که عزیزانی هنوز قلم می زنند.

۱۵ کتاب، حاصل ۱۵ سال تدریس داستان نویسی

در ابتدای این مراسم ابوالفضل درخشنده که کتاب «گنج پنهان» به همت وی نگاشته شده در سخنانی گفت: ثمره ۱۵ سال کلاس داستان نویسی پیشرفته نیاز به ایده های اولیه داشت که قابلیت ماندگاری و تاثیرگذاری پیدا کند به لطف دوستان، کتاب جنون تا مجنون، شاهدان آسمانی و ۱۵ جلد کتاب با ایده گرفتن از خاطرات دوستان رزمنده به رشته تحریر درآمد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: لازمه کار فرهنگی ماندگاری است. برنامه های فرهنگی بسیاری برگزار می شود که از آنها تنها یادی در تقویم به جا مانده می ماند اما کتاب، سالیان سال به جای می ماند به ویژه که به زبان نسل امروز نوشته شده باشد.

درخشنده با اشاره به فرمایش رهبر که جنگ را مانند گنج پنهان بدانید و سعی کنید زوایای مختلف آن را استخراج کنیم، یادآور شد: وقتی نامه ای از یکی از رزمندگان به دستم رسید که درآن پاسخ شبهاتی که درباره نسل فرهیخته جنگ ارائه شده را تماما داده بود. این نامه را نامه سال ۶۳ نوشته شده و گیرنده آن در برج های آ. اس. پ سکونت دارد را در بخش پیشگفتار کتاب، منتشر کردم تا مخاطبان ببینند که کسانی که به جنگ رفتند نه نیاز مادی داشتند، نه افسردگی و نه خلاء عشق زمینی. اگر این اسناد را به دست نیاوریم و منتشر نکنیم چه کسی می خواهد جلوی این خذعبلات را بگیرد!؟

وی از راویان خاطرات کتاب حجت الاسلام توانا، حجت الاسلام حسینی، جناب آقای راسخ، حجت درخشنده، آقای کیوان و جناب آقای رهبران که باعث شدند این کتاب شکل بگیرد و آیدین روشن ضمیر، معاون آفرینش واجرای فرهنگسرای انقلاب اسلامی به عنوان طراح و ایده رسان فکر اولیه این جلسات بوده تشکر کرد و یاد آور شد که شباهت نام وی با حجت درخشنده صرفا یک تشابه اسمی است.

در این مراسم مریم قدیانی، دبیر کانون «نویسندگی انقلاب» فرهنگسرای انقلاب اسلامی که کتاب گنج پنهان به همت اعضای این کانون نگاشته شده به معرفی اهداف و فعالیت های این کانون پرداخت.

پایان بخش این نشست، رونمایی از کتاب گنج پنهان و تقدیر از راویان خاطرات و نویسندگان کتاب «داستان کوتاه» توسط زهرا ساعی و کاظم جلالی بود.