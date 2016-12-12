۱۹ پروژه در بخش های مختلف شهرستان بهمئی نقشه مصوب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش فرهادی ظهر دوشنبه در جلسه شورای فنی استان افزود: در آخرین بازدید از پروژه های ۱۳ دستگاه در شهرستان بهمئی ۲۰ پروژه در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: کارگران ۲۰ پروژه فعال این شهرستان فاقد کارت مهارت هستند.

فرهادی به ارزیابی های کلی کیفیت اجرایی این پروژه ها اشاره کرد، و عنوان داشت: ۱۸ پروژه با ارزیابی کیفیت اجرایی خوب، یک پروژه متوسط و یک پروژه ضعیف ارزیابی شد.

وی اظهار داشت: ۱۷ پروژه فعال در این شهرستان وجود دارد، که آزمایش کنترل کیفی در حد لزوم برای این پروژه ها انجام می شود.

فرهادی با بیان اینکه همچنین ۱۷ پروژه نیز در این شهرستان کمبود اعتبار دارند، اضافه کرد: از بین این پروژه ها پنج پروژه فعال و ۱۵ پروژه نیز متوقف یا تعطیل است.