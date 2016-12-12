سرهنگ محمدعلی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: بهمنظور ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی و با توجه به آغاز ماه مبارک ربیعالاول و شروع جشنها و مراسم در تالارها و باغ تالارها، پلیس امنیت عمومی استان البرز با هماهنگی مقام قضایی و همکاری اتحادیه اصناف این استان طرح نظارت و کنترل بر فعالیت تالارها و باغ تالارهای استان را آغاز کرده است.
وی گفت: با توجه به اینکه برخی از باغ تالارهای استان البرز بهصورت غیرمجاز فعالیت میکنند و با تغییر کاربری اراضی باغات و کشاورزی، ساختوساز غیرمجاز و غیره اقدام به برگزاری مراسم و جشنهایی میکنند که در آنها توجهی به شئونات دینی و عرفی جامعه نمیشود، بنابراین با هماهنگی و همکاری اتحادیه اصناف نسبت به شناسایی مراکز غیرمجاز و فاقد پروانه فعالیت اقدام شده است و از فعالیت غیرمجاز این مراکز جلوگیری خواهد شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان البرز افزود: اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی استان با همکاری مجامع و اتحادیههای صنفی نسبت به اطلاعرسانی به مالکان اینگونه مراکز در خصوص لزوم رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر عملکرد تالارها و باغ تالارها اطلاعرسانی کرده است و در صورت مواجه با تخلف از سوی متصدیان این اماکن با شدت و برابر موازین قانونی با آنها برخورد خواهد شد.
وی بابیان اینکه طرح مذکور تا پایان سال ادامه خواهد داشت بر لزوم کسب مجوز از مراجعی نظیر شهرداری، جهاد کشاورزی، پلیس اماکن و غیره تأکید کرد و گفت: در صورت عدم احراز این صلاحیتها، باغ تالارهای فاقد مجوز پلمپ و در صورت ادامه فعالیت، با مالکان آنها برخورد قانونی و جدی صورت خواهد گرفت.
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