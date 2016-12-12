آمار خشونت در زنجان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح‌الله سلطانی ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از دانش‌آموزان نخبه و برگزیده در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری کشوری و شانزدهمین مسابقه کشوری پرسش مهر ریاست جمهوری، افزود: عقلانیت و تدبیر و عملکرد دولت تدبیر و امید و فعالیت بر اساس کار کارشناسی در راستای ساختن جامعه‌ای عاری از خشونت است.

وی اظهار کرد: سنگر اصلی دولت برای مقابله با خشونت و فرهنگ‌سازی در این زمینه مدارس است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: باید پرخاشگری مدیریت شده و نحوه آن به دانش‌آموزان آموزش داده شود و در این میان آموزش و پرورش به عنوان دستگاه فرهنگی رسالت بسیار سنگینی دارد.

سلطانی تاکید کرد: باید در امور فرهنگی زمینه و فضا را برای فعالیت باز کنیم و این بدون همکاری همه نهادهای اجرایی استان زنجان شدنی نیست.

وی گفت: شناسایی و رفع معضل خشونت از رویکردهای اصلی استانداری زنجان است و در این میان دولت هم بر رفع این معضلات تاکید دارد.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان تصریح کرد: کمیته‌های رفع معضل خشونت به صورت تخصصی تشکیل شده و آسیب‌های اجتماعی شناسایی می شود.

سلطانی گفت: استان زنجان در خشونت وضعیت مناسبی ندارد و این موضوع نگران کننده است و باید برای رفع این معضلات برنامه ریزی شود.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر رفع کاهش آسیب های اجتماعی تاکید زیادی دارند.