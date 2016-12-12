نمایش فیلم مستند اهل سنت در ایران در دانشگاه ادیان و مذاهب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، به مناسبت هفته وحدت، مستند «اهل‌سنت در ایران» به روایت احمد مصطفی و کارگردانی محسن اسلام‌زاده به همت دفتر تقریب مذاهب اسلامی به نمایش گذاشته می‌شود.

این مستند روز سه‌شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ بعد از نماز ظهر و عصر در سالن امام موسی صدر به نمایش گذاشته خواهد شد.

گفتنی است احمد مصطفی خبرنگار اهل‌سنت مصری است که با حضور در مناطق سنی‌نشین کشورمان وضعیت فرهنگی و اجتماعی آنان را به تصویر کشیده است. این مستند در سال ۱۳۹۲ تولید شده است.