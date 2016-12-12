اتاق فکر حوزه بانوان و خانواده باید مرکزی مطالعاتی و پژوهشی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در دومین نشست اتاق فکر حوزه بانوان و خانواده استان هرمزگان، عنوان کرد: اتاق فکر باید مرکزی مطالعاتی و پژوهشی باشد که در آن مطالعات و تحقیقات کاربردی برای حل مسائل، خلق ایده ‌های جدید و تدوین ایده‌ های کلی انجام گیرد و پیشنهادهای خام به سیاست‌ها و برنامه‌ های دقیق و قابل اجرا تبدیل ‌شود.

وی ادامه داد: تصمیم‌ سازی و ایده های نوین باید مطابق با مسائل مهم روز و رفع مشکلات روزمره در حوزه بانوان و خانواده باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: بنا داریم اتاق فکر وارد بحث اجرایی نشود و نگاه ما این است که با هدف تولید فکر از همه توانمندی های افراد متخصص و با تجربه در استان استفاده کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان نیز در این نشست خواستار معرفی افراد متخصص در حوزه های مختلف از جمله روانشناسان، پژوهشگران فرهنگی و اجتماعی و هنری در اتاق فکر بانوان و همچنین اولویت بندی اهم مسائل و مشکلات بانوان در حوزه سلامت بانوان با توجه به نیازهای آنان در جلسات آتی شد.

زهرا یعقوب نژاد با اشاره به مهمترین مباحث پیشنهادی برای زنان در حوزه بهداشت و درمان، تصریح کرد: آگاه سازی، پیشگیری از معلولیت ها، سلامت روحی و روانی زنان و خانواده، ارتقای بهداشت جسمی زنان و کودکان در حاشیه شهرها و روستاها، غربالگری بیماری های خاص زنان، ارتقای سلامت مادر و کودک و بهبود سطح زندگی زنان سالمند از جمله این مباحث بوده است.

وی گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت مهارت های زندگی، اصلاح سبک زندگی بر مبنای مولفه های اسلامی، مهارت های پیش از ازدواج ، حین ازدواج و بعد از ازدواج و همچنین تربیت فرزند و اینکه چگونه مادران موفقی در زندگی باشیم از دیگر راهکارهای مناسب در این زمینه است.