اشتغال ۳۸۵ نفردر کارگاه های قالی بافی قزوین فراهم شد

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه کسب و کار و لزوم استفاده از تمامی ظرفیبت ها برای اجرای منویات مقام معظم رهبری اظهار کرد: توسعه کسب وکارهای خانگی و کوچک ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را ایجاد می کند که قالی بافی یکی از این مشاغل است.

وی اعلام کرد: در راستای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و در تفاهم نامه فی مابین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بانک سینا منعقد شده است که بر اساس آن جلسات متعدد با دستگاههای ذیربط تشکیل شده است.

کبیری با بیان اینکه حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا در زمینه تولید فرش دستباف در دستور کار این سازمان قرار گرفته است تصریح کرد: یک سال اخیر به کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز قالی بافی در استان تسهیلات خوبی پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون تعداد ۱۸ کارگاه های متقاضی برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت با اشتغالزایی حدود ۳۵۰ نفر به ارزش حدود ۲۱ میلیارد ریال به بانک عامل معرفی شده اند.