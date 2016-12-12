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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین:

اشتغال ۳۸۵ نفردر کارگاه های قالی بافی قزوین فراهم شد

اشتغال ۳۸۵ نفردر کارگاه های قالی بافی قزوین فراهم شد

قزوین- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از امکان اشتغالزایی برای ۳۸۵ نفردرکارگاههای قالی بافی استان قزوین خبر داد.

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه کسب و کار و  لزوم استفاده از تمامی ظرفیبت ها برای اجرای منویات مقام معظم رهبری اظهار کرد: توسعه کسب وکارهای خانگی و کوچک ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را ایجاد می کند که قالی بافی یکی از این مشاغل است.

وی اعلام کرد: در راستای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و در تفاهم نامه فی مابین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بانک سینا منعقد شده است که بر اساس آن جلسات متعدد با دستگاههای ذیربط تشکیل شده است.

کبیری با بیان اینکه حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا در زمینه تولید فرش دستباف در دستور کار این سازمان  قرار گرفته است تصریح کرد: یک سال اخیر به کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز قالی بافی در استان  تسهیلات خوبی پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون تعداد ۱۸ کارگاه های متقاضی برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت با اشتغالزایی حدود ۳۵۰ نفر به ارزش حدود ۲۱ میلیارد ریال به بانک عامل معرفی شده اند.

کد مطلب 3848355

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