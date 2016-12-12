به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه پارس، مرضیه شاهدایی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه با بیان اینکه کیفیت کالاهای کشورهای خارجی مانند ژاپن و کره جنوبی که امروز ما ترجیح می‌دهیم که از این کشورها خرید کنیم روزی همانند کیفیت کالاهای چینی بوده است تصریح کرد: این کشورها تنها با حمایت از ساخت داخل خود توانستند به این درجه از کیفیت در کالا و تجهیزات برسند.

وی بر زمان و کیفیت کالا و تجهیزات ساخت داخل تاکید کرد و گفت: مدیران سازمان‌های دولتی و طرح‌های صنعت پتروشیمی تا حدی می‌توانند از ساخت داخل حمایت کنند از این رو وظیفه سازندگان است تا با بهره‌گیری از فن آوری روز دنیا خود را به شرکت‌های خارجی برسانند.

شاهدایی با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت نفت در مجاورت منطقه عسلویه گفت: برگزاری این نمایشگاه‌ها می‌تواند سبب حضور متخصصان و دست اندرکارانی باشد که از نزدیک با تجهیزات صنعت نفت کار می‌کنند که این امر می‌تواند به شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه ها به لحاظ بازاریابی کمک زیادی کند.

مدیرعامل شرکت ملی پترشیمی ایران با اشاره به سهم ۷۰ درصدی ساخت داخل در مجتمع ها و طرح‌های پتروشیمی ایران گفت: این مایه افتخار است که هیچ گونه کارشناس و کمک خارجی امروز در بحث طراحی و ساخت واحدهای پتروشیمی ایران وجود ندارد که این امر حکایت از توانمندی بالای سازندگان ایرانی است.

وی با اشاره به وجود هسته های خودکفایی در شرکت های اصلی صنعت نفت افزود: ما با تکیه بر توان د اخلی شرکت های پیمانکاری در مذاکرات خود با شرکت های خارجی از آنها می خواهیم که سهم بیشتر را در پروژه های جدید به شرکت های ایرانی توانمند واگذار کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس نیز در آیین افتتاح هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه با گرامیداشت هفته وحدت گفت: در سایه این وحدت در منطقه در سال‌های گذشته رشد صنعت رقم خورده است.

یوسفی در ادامه گفت: در کشور اگر قرار باشد یک مجتمع صنعتی را مثال بزنید عسلویه و کنگان در راس آن قرار دارند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: ما از سال گذشته با برنامه‌ریزی که داشتیم از شرکت نمایشگاه‌های کشور تقاضا کردیم که همان نمایشگاهی که هر ساله در بوشهر برگزار می‌شود را در عسلویه برگزار کنیم و سال گذشته هم اولین نمایشگاه و امسال دومین آن را برگزار کردیم.